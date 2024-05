Amici Sarah e Holden sono fidanzati in segreto? Il gesto VIDEO

Holden su Sarah ha smentito ma gesti, like su Instagram e una dedica speciale infiammano chi li vuole fidanzati allo scoperto dopo Amici 24

Holden e Sarah stanno insieme in segreto? Se ne parla da tempo e sui social è caccia a segnali, piccoli gesti o frasi che possano confermare questa possibile coppia nata nel talent di Canale 5. Non è una novità, ormai da anni Amici di Maria De Filippi regala anche ship inaspettate e amori segreti. Nell’edizione 2024 la coppia più conosciuta è quella formata da Petit e Marisol, entrambi in finale. In precedenza la relazione tra Gaia e Mida aveva catturato l’attenzione del pubblico mentre dopo la loro uscita si è saputo che anche Ayle e Lucia si stanno frequentando. In realtà la prima coppia nata in questa edizione ha visto coinvolta proprio Sarah Toscano che nei primi mesi nella casetta aveva legato con Holy Francisco. L’attrazione della cantante di Amore Magica e l’ex allievo di Anna Pettinelli ben presto si è concretizzata in un bacio senza seguito, il giorno dopo ognuno faceva già la sua vita in Casetta. Ben diversi, più profondi gli sguardi, le attenzioni sussurrate, le mani sfiorate in questi mesi tra Sarah Toscano e Holden ad Amici. Un crescendo di intesa e affetto che è balzata subito all’occhio di tutti, in particolare delle fan più accanite di Joseph Carta. Addirittura sono nate due fazioni, le negazioniste che hanno iniziato a vedere di cattivo occhio l’allieva di Lorella Cuccarini, e le fanatiche della coppia che vedevano ovunque segnali di un amore nascente. Su Twitter Sarah e Holden si davano per certo come fidanzati spingendo il cantautore di Randagi ad uscire allo scoperto. Sui social il figlio di Paolo Carta ha smentito di stare con la Toscano, liquidando però la questione senza dare troppi dettagli. Questa negazione un po’ fredda, come sempre accadde per va in fissa per una ship, ha alimentato la speranza di chi vuole i due finalisti di Amici 2024 insieme. Di recente, sempre sull’ex Twitter è spuntata una segnalazione su Sarah e Holden fidanzati in segreto e felici beccati in un bar. Ovviamente, un’affermazione senza nessuna prova. Al contrario c’è un gesto di Joseph Carta per la Toscano, ufficiale, che un fa sognare anche chi era più freddo sulla frequentazione tra i due finalisti di Amici 2024.

Potrebbe interessarti anche: Amici Sarah Toscano genitori: tutti ve lo chiedete

Amici 2024 Holden cita Sarah in “Joseph”

Nel dettaglio si tratta di una dedica contenuta nell’album, o meglio EP della voce di Nuvole. Girando il CD, dietro, nei ringraziamenti “per il supporto e l’ispirazione”, si legge testualmente, c’è anche il nome della Toscano. In sostanza Holden ha detto che Sarah gli è stato molto vicino durante il suo percorso ad Amici, ma è stata anche fonte di ispirazione. Se si associa a questa dedica non da poco, contenuta in Joseph fatta dal cantautore alla voce di Mappamondo, alle belle parole contenute per lei in diversi daytime si può pensar bene per il loro rapporto. (Per chi non lo sapesse ha detto che la stima e vuole che vinca). Su Twitter, infine, sta spopolando un video di un gesto di Sarah Toscano molto intimo nei confronti di Holden. Durante l’intervista a Verissimo di sabato 18 maggio prima della finale, la cantante di Amore Magica ha messo con scioltezza una mano sulla gamba del suo collega Joseph. Un gesto che segue fin da inizio percorso ai numerosi like su Instagram messi dall’allieva della Cuccarini al cantautore romano.