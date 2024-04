Francesca Spaziani Testa chi è: biografia della giornalista

Francesca Spaziani Testa giornalista di Rai Sport cura Champions, Europa League e Campionato: biografia e vita privata

Il pubblico italiano la conosce molto bene, soprattutto tra gli appassionati di calcio. Francesca Spaziani Testa è infatti una delle giornalista di Rai Sport, spesso conduttrice dei programmi sportivi della tv nazionale ma anche inviata sui campi della Serie A. Nonostante sia ancora abbastanza giovane, è già una delle giornaliste sportive più presenti in televisione in Italia, ed è anche una scrittrice abbastanza prolifica. Ha infatti già pubblicato tre libri, tutti sul calcio italiano e pubblicati per Ultra: nel 2012 Zemanologia. Filosofia di gioco e di vita di un genio del calcio, biografia dell’allenatore Zdenek Zeman, scritta assieme a Massimiliano Palombella; nello stesso anno Francesco Totti minuto per minuto; e poi nel 2014 Al centro del villaggio. Rudi Garcia, l’uomo che sta facendo sognare Roma, assieme a Stefano Sassi. Francesca Spaziani Testa è nata nel 1982 a Frosinone, nel Lazio, e oggi ha dunque 42 anni circa. Ha iniziato la sua carriera da giornalista sulla carta stampata, lavorando dapprima per Ciociaria Oggi. Dopo varie esperienza a livello locale, nel 2011 ha iniziato a lavorare a Sky Sport, per poi passare a La Repubblica. Successivamente è tornata a Sky Sport, dove è rimasta fino al 2017, quando è poi entrata in Rai. Dopo i primi passi nel mondo della cronaca a Rai News 24 è poi approdata a Rai Sport, dove lavora tutt’oggi.

Grande appassionata di calcio, in un’intervista ha raccontato che il mondo del pallone ha fatto parte della sua vita fin da quando era piccola. In particolare ricorda la passione sportiva della nonna, attenta lettrice dei quotidiano sportivi. Francesca Spaziani Testa ha anche praticato sport a livello agonistico prima di scegliere la carriera da giornalista: prevalentemente nuoto e basket, ma si è cimentata anche con il volley, il beach volley e ovviamente il calcio. Appassionata lettrice, come la nonna predilige l’argomento sportivo, ma ha rivelato di apprezzare molto anche i libri sulla storia del Novecento.

Potrebbe interessarti anche: Matteo Alviti chi è il giornalista Rai inviato in Israele

Francesca Spaziani Testa vita privata

Sulla vita privata di Francesca Spaziani Testa non si sa molto, dato che la giornalista sportiva della Rai è molto riservata e non lascia trapelare nulla oltre alla sua vita lavorativa. Ha un profilo Twitter/X, che conta oltre 1.800 follower, ma su cui non è molto attiva, al momento. Discorso diverso su Instagram, dove ha quasi 2.000 follower, ma il suo profilo è attualmente privato, a conferma del suo generale riserbo in merito alla vita privata. Chi ha potuto guardare le foto del profilo, comunque, spiega che Francesca Spaziani Testa ha un figlio e un compagno, anche se non è noto chi sia né se la coppia sia sposata o meno.

Copyright Image: ABContents