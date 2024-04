Ilenia Pastorelli al Grande Fratello: come era prima

Ilenia Pastorelli al Grande Fratello era diversa da come è oggi. Dai denti alla presunta chirurgia il prima dell’attrice

Oggi è una delle attrici più apprezzate del panorama italiano, che è stata capace anche di vincere nel 2016 un David di Donatello, grazie alla sua sorprendente interpretazione in Lo chiamavano Jeeg Robot. Ilenia Pastorelli, dopo quel fulminante esordio, si è costruita un nome e una carriera importanti nel cinema italiano, arrivando a collaborare anche con Carlo Verdone, Massimiliano Bruno, Pif, Dario Argento e Fausto Brizzi, oltre che con la Gialappa’s Band. Pochi ricordano però che la sua avventura nel mondo dello spettacolo era iniziata come concorrente al Grande Fratello. Nata a Roma nel 1985, Ilenia Pastorelli aveva avuto alcune esperienze come modella, fino a che poi non ha deciso di presentarsi ai casting del celebre reality show di Canale 5. Venne selezionata come concorrente per la dodicesima edizione del programma, condotta da Alessia Marcuzzi e con Alfonso Signorini allora solo in veste di opinionista. Il programma andò in onda dal 24 ottobre 2011 al 1º aprile 2012, quando l’attrice romana aveva circa 26 anni (li compì nel corso della trasmissione, facendo il compleanno il 24 dicembre). Si tratta, in realtà, di una delle edizioni meno fortunate della storia del reality targato Mediaset, in termini di ascolti. Fu invece decisamente fortunata per Ilenia Pastorelli, che trascorse 154 giorni nella casa del Grande Fratello, su un totale di 161 che durò il programma: arrivò infatti fino alle semifinali. La dodicesima edizione dello show fu infine vinta dalla 21enne studentessa Sabrina Mbarek, originaria di Udine. La futura attrice era stata eliminata dalla fotomodella Martina Pascutti, cosa che suscitò grande sorpresa, tanto che in seguito Alfonso Signorini sostenne che c’era stato l’intervento di qualche call center a vantaggio di Martina Pascutti.

Come si può notare dalla foto allegata al nostro articolo la protagonista di Benedetta Follia è decisamente cambiata nel corso del tempo. Il prima e dopo di Ilenia Pastorelli mostrano quanto sia stata sempre bella ma oggi, 11 anni dopo la sua partecipazione al Grande Fratello, appare a 37 anni con un look piú sofisticato. Fisico da sballo, alta e snella, l’ex gieffina ha ritoccato i denti, optato per abiti più eleganti e un trucco più marcato. Le labbra sono sempre state carnose mentre diversi utenti sui social ipotizzano che la Pastorelli si sia rifatta il naso.

Potrebbe interessarti anche: Ilenia Pastorelli chi è l’attrice e i film che ha fatto

Ilenia Pastorelli e Rudolf Mernone

Durante la dodicesima edizione del Grande Fratello, Ilenia Pastorelli conobbe il 23enne ex rugbista Rudolf Mernone, con cui instaurò un solido rapporto di amicizia all’interno della casa. Molti gossip li volevano ormai come una coppia, ma fu solo dopo l’uscita dal programma che la loro relazione venne ufficializzata e divenne il suo fidanzato. Un amore abbastanza fugace, però, dato che dopo non troppo tempo la coppia era già esplosa. Rudolf Mernone rilasciò alcune interviste che fecero capire che i sue non stavano più assieme, e Ilenia Pastorelli confermò tutto sui social, aggiungendo di non voler parlare troppo dell’argomento. In seguito, il rapporto tra i due peggiorò rapidamente, con l’attrice che arrivò ad accusare l’ex atleta di essere “un ridicolo populista” e minacciando azioni legali nei suoi confronti. Oggi, da quel che risulta Ilenia Pastorelli è single, anche se è molto riservata in merito alla sua vita privata.

Copyright Image: ABContents