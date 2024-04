Uomini e Donne Over Giulia chi è Instagram: ne ha uno segreto!

A Uomini e Donne Over non c’è concorrenza per la bella dama Giulia Vacca, divisa tra Cristiano Lo Zupone e Diego

Il Trono Over di Uomini e Donne regala ormai una sorpresa dietro l’altra e non potevano deludere le nuove dame di questa stagione del programma condotto da Maria De Filippi. Sta facendo girare la testa a molti una bella conferma. Il pubblico di Canale 5 la conosce solo come Giulia, ed è una dei volti di punta di Uomini e Donne Over 2024-2025, lo spin off per “non giovanissimi” del fortunato dating show di Mediaset. In questi giorni la stiamo vedendo spesso come dama della trasmissione con Tina Cipollari , dove ha attirato con incredibile facilità l’attenzione del cavaliere Cristiano Lo Zupone. Non appena l’ha vista scendere le scale dello studio della trasmissione, Cristiano ha deciso di interrompere la relazione che stava provando a instaurare con Jasna Amodei per concentrarsi solamente su di lei. Quando in veste di corteggiatrice Giulia del Trono Over si è presentata al cavaliere pugliese ha svelato di essere una ragazza “semplice, dinamica e sportiva”. Tre qualità che hanno senza dubbio subito conquistato Cristiano, anche lui grande appassionato dello sport, essendo stato un atleta professionista e lavorando ancora oggi nel settore delle vendite per la società di abbigliamento e articoli sportivi Selecta. Il cavaliere del Trono Over è notoriamente tifoso di calcio e sostenitore del Bari, squadra della sua città d’origine, mentre non sappiamo se Giulia si interessi di pallone. La dama ha invece rivelato di amare molto andare a cavallo. Ad ogni modo, la cura per il proprio fisico e la passione per lo sport e la sua pratica è un tratto in comune, tanto che anche Giulia ha detto di rivedere in Cristiano “la versione maschile di me”. Un giudizio anche su altri aspetti di come si presenta Lo Zupone, infatti la donna ha sottolineato di essere rimasta colpita anche dal suo sorriso e dallo sguardo sincero. Il suo nome completo è Giulia cognome Vacca, è nata il 26 febbraio e ha rivelato di avere 36 anni di età per cui il suo anno di nascita è il 1988. La dama del programma di Canale 5 ha un figlio di 10 anni, avuto dunque quando lei ne aveva 26, ed è originaria di Francavilla Fontana, vicino Brindisi: è quindi pugliese, proprio come Cristiano.

Giulia Uomini e Donne Over Instagram

Non è mai stata sposata, e attualmente di lavoro Giulia Vacca di Uomini e Donne è estetista in una spa e centro estetico sia per donne adulte che bambine, dove è possibile anche organizzare eventi e feste. Per saperne di più su questa sua attività, potete seguire il profilo Instagram dedicato. Giulia è molto attiva sui social, e infatti ha anche aperto un secondo canale su Instagram, dedicato esclusivamente allo shop della sua attività imprenditoriale, dove vende abbigliamento firmato, bigiotteria, profumi e trucchi. Oltre a questo, potete seguirla anche sul suo profilo personale e privato, su cui ha oltre 1000 follower, e in cui precisa che, a tempo perso, lavora anche come fotomodella.

