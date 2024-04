Uomini e Donne Gaia corteggiatrice di Daniele chi è Instagram: è già mamma

Nella stagione 2024 di Uomini e Donne Gaia spicca come corteggiatrice di Daniele al Trono Classico. Età, Instagram e cognome sulla ragazza mamma



A Uomini e Donne Gaia è la corteggiatrice più in vista di Daniele Paudice, il tronista napoletano 33enne subentrato a Brando Efrikian nella stagione 2024 del programma di Maria De Filippi. Capelli neri capelli corvino, tatoo in bella vista e piercing al naso, non passa di certo inosservata per la sua prepotente bellezza. Arrivata in studio con un appuntamento al buio è stata portata subito in esterna dal modello partenopeo rendendosi protagonista anche di un piccolo like gate. Gaia che a Uomini e Donne corteggia Daniele di cognome fa Gigli e sul suo profilo Instagram ha foto apprezzatissime dai suoi oltre 40mila follower, tra cui anche un vecchio like dell’attuale tronista dell’edizione 2024 del programma di Maria De Filippi (guarda alle volte il caso!). Tornando alla biografia di Gaia Gigli, la sua data di nascita integrale è top secret ma è nota la sua età, ha 25 anni. Di origini lombarde, è nata e vive a Milano, dopo la scuola superiore ha studiato estetica di base e avanzata e di lavoro fa l’estetista sempre nella City. La corteggiatrice di Daniele Paudice si definisce di carattere dura solo all’apparenza, nasconde un cuore tenero che cerca di proteggere dopo le esperienze passate che l’hanno fatta soffrire in amore.

Gaia di Uomini e Donne Trono Classico è già mamma di un bimbo, che si chiama Diego come Maradona (o come il papà). Nato il 17 maggio 2024, il figlio della mora corteggiatrice del tronista napoletano ha 4 anni. La madre ha rivelato di avere dei genitori d’oro, per le registrazioni di Uomini e Donne tengono con piacere con loro Diego, di cui è possibile ammirare delle tenere foto sul profilo Instagram della Gigli. Tra le curiosità sulla giovane mamma il desiderio di avere una famiglia e il suo amore per Napoli, dove per diletto si è recata diverse volte.

Sempre sui social è possibile fare un raffronto sul prima e dopo di Gaia di Uomini e Donne per mettere a tacere gli haters che le danno della rifatta (ma anche se fosse così dove sarebbe il problema?). Prima del cambio look la corteggiatrice di Daniele portava i capelli chiari, castani con colpi di sole biondi, non aveva tatuaggi e aveva un seno più piccolo. In sostanza bella era ieri tanto quanto lo è oggi, semplicemente crescendo ha preso più coscienza di sè, del suo fisico e della sua femminilità. Inoltre, professione estetista, ha scelto sopracciglia tatuate e ciglia ben curate, dettagli che nell’aspetto fanno la differenza.

Uomini e Donne Gaia e il rapporto con Maria De Filippi

Se a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatrici Gaia divide, come sempre tra i fan del programma che parteggiano per l’una o l’altra ragazza fino alla scelta, Maria De Filippi ha dimostrato molto umanità nei confronti della mamma 25enne. In una puntata del dating show l’estetista si è infuriata per un bacio tra Daniele e Marika. Il malessere derivava in quel contesto non solo per la gelosia nei confronti della rivale. Il tronista napoletano si fa mille paranoie nei suoi confronti perché madre, anche nel darle un bacio. La conduttrice ha fatto capire a Gaia Gigli che non doveva sentirsi meno attraente delle altre corteggiatrici, anzi. È un bel gesto da parte di Daniele Paudice, secondo la De Filippi, rispettarla come genitore e pensarci di più nel lasciarsi andare con lei, sentendo un importante senso di responsabilità e protezione.