Uomini e Donne chi è la scelta di Daniele: scandalo dopo il programma

Chi ha scelto tra Marika e Gaia a Uomini e Donne il tronista napoletano Daniele Paudice e cosa è successo dopo la puntata: la segnalazione

Dopo Brando che ha puntato su Raffaella Scuotto, a Uomini e Donne il momento dai petali rossi più atteso di fine stagione è la puntata in cui va in onda la scelta di Daniele Paudice. La registrazione è già stata fatta e quindi si può sapere con certezza sia la fidanzata del tronista napoletano, sia la risposta della corteggiatrice. Anticipazioni ufficiali e spoiler tra i corridoi non possono sbagliarsi, come segnalato sul suo profilo Instagram dal blogger Lorenzo pugnaloni anche questa volta c’è un lieto fine per il programma condotto da Maria De Filippi che da anni non vede un no come risposta. La scelta di Daniele Paudice a Uomini e Donne è Gaia, la sensuale mamma che ha rubato il cuore fin dalla prima esterna a quello che a tutti gli effetti oggi è il suo fidanzato. Molto matura, pur non essendo la scelta, la reazione di Marika alla nuova coppia. La corteggiatrice di origini siciliane ed ex concorrente di Miss Italia aveva ben chiaro i sentimenti che il tronista napoletano aveva per Gaia e augurato loro un percorso ricco di serenità. Dopo il sì della corteggiatrice, il ballo con i petali Rossi e lo scambio dei numeri di cellulare, la nuova coppia di Uomini dopo Brando e Raffaella ha lasciato insieme gli Studi Elios. Risulta che Gaia e Daniele dopo la scelta stanno ancora insieme ma quello che è successo è davvero inquietante, Non tanto per il fatto in sé piuttosto per la reiterazione delle stesse segnalazioni su protagonisti diversi nel corso di questi anni. È emerso, infatti, che il tronista napoletano potrebbe aver conosciuto Gaia Ben prima della loro contemporanea partecipazione alla trasmissione condotta ogni pomeriggio da Maria De Filippi. L’indizio sarebbe in alcuni like messi alle foto della sua attuale fidanzata sul suo profilo Instagram, antecedenti al loro arrivo al dating show. Nulla di confermato, ovviamente, e nemmeno di queste segnalazioni fatte a diversi esperti di gossip sui social sono state affrontate durante le puntate di Uomini e Donne di questo periodo. Sarebbe una brutta macchia nello stupendo percorso fatto da Daniele Paudice a Uomini e Donne, uno dei tronisti più apprezzati di questi ultimi anni, sia in quello di Gaia, ragazze forte e sensibile allo stesso tempo. Difatti noi ad una loro conoscenza pregressa non crediamo.

Uomini e Donne: Daniele e Gaia e Brando e Raffaella convincono

Con la scelta di Daniele paudice a Uomini e Donne, che ha preferito Gaia a Marika, si conclude la stagione 2024 del programma con Tina Cipollari e e Gianni Sperti opinionisti. Finalmente, dopo un lungo periodo di coppie che hanno convinto poco, sui social sono stati celebrati entrambi i tronisti Daniele e Brando. Con la loro genuinità e semplicità hanno fatto riscoprire la vera essenza del Trono Classico. Prima di loro ha infiammato il pubblico solamente la coppia formata la Federico e Carola che purtroppo è scoppiata subito dopo Uomini e Donne facendo ricredere i fan che si erano appassionati.