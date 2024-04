Anticipazioni Beautiful americane Sheila arrestata ma è un’altra sosia

Dagli spoiler che arrivano dall’America sulla soap Beautiful Sheila va finalmente in carcere ma un piano di Bill metterà in pericolo Steffy

Sheila viva, morta o in preda ad un pentimento mistico. Ormai Bold and Beautiful, la stravagante soap americana in onda a ora di pranzo ci ha proposto in tutte le salse la perfida diva e gli spoiler statunitensi non deludono gli amanti dei rimpasti a cui da quasi mezzo secolo la telenovela ci ha abituati. Le anticipazioni americane di Beautiful su Sheila la vedono di nuovo in carcere con un Bill pazzo di lei che ha un piano per farla evadere e di conseguenza vendicarsi di Steffy. Sono diversi, e succulenti, i fatti pronti ad andare in onda nelle trame delle puntate italiane della soap con Katherine Kelly. Attualmente nel Bel Paese Sheila è latitante e rincorsa dall’astuta polizia di Los Angeles. Il nodo si scioglierà da domenica 28 aprile fino al 3 maggio. La madre di Finn, sfacciata come sempre, si presenterà all’improvviso alla Forrester Creation spiazzando Steffy. Il personaggio interpretato dall’attrice Kimberlin Brown proverà a puntare su contrizione e pentimento provando a giustificarsi con nuora e figlio. Non li convincerà e scapperà di nuovo con il supporto di Bill che uscirà finalmente allo scoperto rivelando il suo amore, malato, per la Carter e dimostrandosi pronto a tutto per salvarla dalla galera. Stando alle anticipazioni americane di Beautiful su Sheila, il padre di Liam inizierà a mettere alle strette Steffy con un vero e proprio ricatto: denuncerà sua madre Taylor per avergli sparato, anni prima, trovandoli a letto insieme. Sí, in Bold & Beautiful è successo anche questo per un periodo Steffy e Bill sono stati amanti passionali, ma all’epoca la stilista non aveva ancora incontrato il suo attuale marito.

La moglie di Finn prima cederà alla squallida proposta dell’ex suocero, il silenzio in cambio di una non denuncia nei confronti della Carter, poi dirà al suo amato interpretato da Tanner Novlan tutta la squallida veritá. Sempre con gli spoiler che arrivano dalle puntate americane di Beautiful su cosa succederà a Sheila vediamo Liam protagonista assoluto del suo arresto. La Carter si nasconde a casa sua e il figlio, che lo sospetta, chiama la polizia che ancora una volta non riesce ad arrestarla. Scatta così anticipazioni alla mano il piano di Bill. In accordo con l’amata cattiva della soap la consegna alle forze dell’ordine giurandole di liberarla.

Anticipazioni americane Sheila e la nuova vita con Bill

La stessa madre di Finn che va di nuovo in galera si vanta per l’intero carcere che non rimarrà in cella a lungo, rifiutando l’aiuto di un ex galeotto suo amico. Le anticipazioni americane ufficiali di Beautiful su Sheila finiscono qui ma fanno eco dagli States molte suggestioni su un clamoroso finale di stagione. Oltre a Sugar che è morta al posto della Carter dopo aver fatto un intervento di chirurgia plastica per essere la sua sosia, Bill avrebbe trovato un’altra sosia, una donna che per soldi sarebbe pronta a fare la stessa cosa per sostituire in carcere Shiela. Riuscirá a liberarla e la donna a vendicarsi di Steffy? Pare di no, nel senso che una volta fuori dal carcere il personaggio interpretato da Kimberly Brown preferirá ancora una volta scappare con il suo nuovo grande amore per una vita insieme.