Matrimonio a prima vista 2024 E poi cosa è successo 6 mesi dopo

Cosa è successo alle coppie di Matrimonio a Prima Vista 2024 a un mese di distanza dalla scelta finale senza telecamere di Real Time

Insieme davvero o solo una messa in scena, cosa succederà? Il pubblico di Matrimonio a prima vista 2024 sa ormai molto bene come funziona il docureality di Real Time, che mette assieme coppie scelte da esperti del settore per vedere se sapranno resistere a cinque settimane di convivenza. Quel periodo adesso si è concluso, e nella puntata di mercoledì 17 aprile 2024 abbiamo scoperto quali coppie hanno deciso di interrompere il loro matrimonio e quali invece di andare avanti. Ma non è finita qui, perché prima della conclusione di questa dodicesima edizione del programma, in onda prima su Discovery, e poi in chiaro sul 31 resta ancora una puntata. L’episodio conclusivo di ogni stagione è quello denominato Matrimonio a Prima Vista E poi, che torna dopo sei mesi dai protagonisti per vedere come si sono evolute le loro relazioni. Questa puntata andata in onda mercoledì 24 aprile su Real Time in realtà è già stata girata e montata, per cui è possibile sapere in anticipo cosa accadrà quando sono riportati assieme tutti i quattro sposi e le quattro spose, sentiti separatamente dalla troupe e dagli esperti del programma. Com’era prevedibile, Enrico Bonechi e Benedetta Campigli non si sono più rivisti dopo la fine del loro matrimonio, ma entrambi hanno rivelato di stare frequentando ora un’altra persona. Situazione leggermente diversa per Stefania Gioachin e Roberto Caruso, che si sono incontrati una sola volta nei sei mesi precedenti. Lei è ancora single e per il momento non pare interessata ad avere nuove storie, mentre a sorpresa lui ha rivelato di essersi riscoperto innamorato della sua ex, dopo aver interrotto una relazione due anni prima dell’inizio dello show. Non è andata bene la prova del tempo nemmeno per Ilaria Zanoli e Fabio Rossi. Lei si è lamentata che lui aveva iniziato a prendere un po’ le distanze da lei, sempre occupato con altri impegni, e alla fine la donna ha smesso di rincorrerlo, e il rapporto tra i due si è dunque affievolito fino sostanzialmente a scomparire del tutto.

Come si vedrà nella puntata E poi del 2024 di Matrimonio a Prima Vista, c’è una certa tensione tra i due, e non pare ci sia alcuna possibilità di ricomporre la coppia. Vanno invece meglio le cose tra Giuseppe Ravetti e Ilaria Spillari, che nonostante qualche alto e basso stanno sperimentando una felice unione. L’unica difficoltà che hanno indicato è la distanza tra le loro due città, Alessandria e Milano, ma stanno lavorando per risolvere presto anche questo problemino.

Due coppie su quattro sono rimaste insieme, come si è visto nella puntata di Matrimonio a prima vista 2024 dedicata alle scelte finali dei partecipanti. Enrico Bonechi e Benedetta Campigli hanno deciso di non continuare, e d’altronde era apparso subito chiaro che i due non avevano minimamente legato. Stefania Gioachin e Roberto Caruso invece hanno riconosciuto di aver un buon rapporto di stima e amicizia, ma non abbastanza per portare avanti un matrimonio. Sono rimaste unite, invece, le altre due coppie. Ilaria Zanoli e Fabio Rossi erano subentrati in corso d’opera nel programma, e solo nella puntata E poi si sono trovati accanto agli altri protagonisti di questa stagione. Giuseppe Ravetti e Ilaria Spillari, invece, sono l’unica coppia sopravvissuta al programma del 2024.