Maria Leon chi è l’attrice di Asunta Serie TV Netflix: figlia d’arte

Asunta sta riscuotendo un sorprendente successo su Netflix: chi è l’attrice protagonista della serie Maria Leon

Un ragazzina scomparsa nel nulla e poco dopo ritrovata morta asfissiata, due genitori in crisi ma molto sospetti: Asunta porta in scena un caso di cronaca nera tratto da una storia vera, che tra il 2013 e il 2015 sconvolse la Spagna. La miniserie di Netflix si è subito segnalata come uno dei prodotti più interessanti di questi giorni sulla nota piattaforma di streaming, dove è stata resa disponibile a partire dal 26 aprile. Tra i protagonisti troviamo Candela Peña e Tristán Ulloa, nella parte dei due genitori della giovanissima vittima Asunta Basterra (interpretata invece dall’attrice Iris Whu). Ma tra gli interpreti più importanti della miniserie spagnola c’è innanzitutto Maria Leon, che in Asunta recita nella parte dell’agente di polizia Cristina Cruces, incaricata delle indagini sullo sconvolgente caso avvenuto in Galizia.

Il suo nome completo è Maria Leon Barrios, ed è nata il 30 luglio 1984 a Siviglia, in Andalusia, per cui ha dunque 39 anni. Proviene da una famiglia di attori e cineasti, infatti la madre Carmina Barrios è un’attrice spagnola piuttosto nota, mentre il fratello maggiore Paco Leon è un attore e regista molto conosciuto anche all’estero (è l’autore del film del 2018 Kiki e i segreti del sesso). Maria Leon ha iniziato a farsi conoscere tra il 2006 e il 2007 con il ruolo di Leti nel teen drama televisivo SMS: Sin Miedo a Soñar. Il suo primo ruolo importante è stato nel film del 2011 La voz dormida, un dramma diretto da Benito Zambrano e ambientato durante la guerra civile spagnola, per il quale l’interprete andalusa ha vinto un premio Goya (gli Oscar spagnoli) come miglior attrice emergente, grazie al ruolo di Pepita. In seguito, tra il 2015 e il 2019, ha ottenuto altra fama in tv in Spagna con la parte di Carmen Almonte nella serie comedy di Antena 3 Allí abajo. Il suo arrivo su Netflix si deve alla successiva serie The House of Flowers, in cui è apparsa in dieci episodi nel ruolo di Purificación Riquelme.

Maria Leon la finta malattia e la vita privata non convenzionale

Ha inoltre lavorato assieme al fratello Paco Leon nella serie tv spagnola Aída e appunto in The House of Flowers, e anche nel film del 2012 diretto da quest’ultimo Carmina or Blow Up, ispirato alla vita della sua famiglia e in cui la protagonista è la madre Carmina Barrios. Per ottenere il suo primo ruolo importante Maria Leon attrice di Asunta su Netflix ha raccontato di aver finto di avere una malattia. Lavorava in un negozio di abbigliamento a Madrid e non le fu concesso il giorno libero così ha finto in ospedale di avere una colica renale, già avuta realmente a 18 anni. La sua interpretazione inusuale è stata così convincente da far credere ai medici di avere davvero una colica renale . Per quanto riguarda la vita privata María León è sempre stata estremamente discreta. Da tempo non si sa se l’attrice di Asunta su Netflix ha un fidanzato. Per tre anni è stata com il cameraman Juan Molina poi ha spiegato che punta a non etichettare i rapporti e avere relazioni meno convenzionali.