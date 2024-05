Vite al Limite William oggi: una scomparsa che preoccupa

William Keefer è probabilmente il paziente del dott Nowzaradan di Vite al Limite che più ha deluso il pubblico e ora i fan del programma sono preoccupati per lui

C’è chi partecipa a Vite al Limite e riesce ad ottenere risultati entusiasmanti al punto tale da cambiare la propria vita, chi invece fallisce ma senza rimpianti e chi spaventa i fan del programma del dott Nowzaradan dopo essere stato protagonista di una puntata. Se Krystal, conosciuta nell’episodio che ha aperto la dodicesima stagione del reality, ha cambiato vita e compagno, William di Vite al Limite oggi preoccupa e tanto perché dopo l’esperienza in tv ha deciso di prendere una decisione drastica. William Keefer aveva deciso di farsi aiutare dal dott Now quando il suo peso aveva raggiunto i 268.8 kg. Aveva 34 anni quando è stato girato il suo percorso ed era arrivato al punto di non poter più guidare. Proprio per questo aveva bisogno dell’aiuto della mamma Dorothy per le varie commissioni giorno dopo giorno. La storia di William è stata chiara fin dall’inizio con un uomo che non ha mai conosciuto suo padre (morto prima che lui nascesse) e un vuoto difficile da colmare. Inoltre la sua passione per lo sport era stata messa da parte dopo un grave infortunio al ginocchio che gli ha impedito di continuare ad allenarsi. Con la mamma lontana a causa del lavoro e un matrimonio fallito, William di Vite al Limite ha iniziato ad essere sempre più dipendente dal cibo.

L’arrivo in clinica dal dottor Now sembrava davvero promettente e i fan del programma speravano che la sua vita potesse finalmente cambiare direzione. Non sono bastati però dodici mesi di tentativi per invertire la tendenza e così William Keefer era arrivato a perdere solo circa 5 kg arrivando a pesare 266.9 kg. Decisamente troppo poco per ambire ad un intervento chirurgico e sperare di perdere ulteriormente peso.

Vite al Limite William come sta oggi e quanto pesa

Già durante il suo percorso erano state messe in mostra tutte le fragilità del paziente. Eppure l’aver trovato un lavoro in un ristorante poteva essere la molla per far scattare finalmente la voglia di perdere kg. In realtà William di Vite al Limite non ha mai mantenuto le promesse e la stessa mamma Dorothy non è mai riuscita a seguirlo con attenzione. Lo stesso dottor Nowzaradan lo ha spesso accusato di inventare scuse e mentire consigliandogli di farsi seguire da uno specialista. Tutti i problemi affiorati dal percorso affrontato fanno temere che William di Vite al Limite oggi non se la stia passando bene. Ciò che preoccupa i fan è che non si sa dove sia e cosa stia facendo. Infatti l’unica presenza online di Williak Keefer è un vecchio profilo su Linkedin che ovviamente non è aggiornato da anni e non permette di conoscere informazioni aggiornate sulle sue condizioni di salute. La sensazione è che la poca attitudine mostrata durante il programma sia proseguita anche quando le telecamere si sono spente e che il paziende del dott. Now stia continuando a combattere con i suoi problemi e con il suo peso.