Mida genitori: il cantante di Amici è figlio d’arte?

Mida è uno dei concorrenti più in vista di Amici 2023 2024, ma molti si chiedono se abbia genitori famosi: di chi è figlio Mida

Tra i concorrenti più apprezzati e discussi dal pubblico di Canale 5, in questa stagione televisiva di Amici, c’è sicuramente Mida. Il giovane cantautore milanese sta conquistando il pubblico del talent show delle reti Mediaset, e si sta confermando anche in questi giorni al serale, puntando deciso a un post nell’ormai imminente finale di questa edizione. Un successo che travalica i confini del programma condotto da Maria De Filippi, come dimostrano i risultati discografici ottenuti in questi primi mesi del 2024. A gennaio, Mida ha vinto a sorpresa il suo primo disco di platino grazie al singolo Rossofuoco, e a fine marzo ha replicato questo trionfo grazie alla canzone Ricordami di scordarti. Una rapida ascesa, che ha portato qualcuno a chiedersi un po’ malignamente se Mida non abbia alle sua spalle qualche parente importante che lo sta “spingendo”. In realtà, questi risultati sono tutti merito del talento del giovane concorrenti di Amici e dell’affetto che ha saputo generare nei suoi numerosi fan. La famiglia di Mida non comprende nessun vip o persona strettamente legata al mondo dello spettacolo, infatti. Mida, inoltre, non è neppure un suo nome d’arte, ma il cognome del giovane cantante del talent show di Canale 5: il suo nome completo è Christian Mida. Insomma Mida non è figlio d’arte. La confusione deriva dal fatto che spesso il cantante di Rossofuoco ha avuto discussioni con Holden, altro candidato alla vittoria finale di Amici di Maria de Filippi. Il cantautore, rispetto all’ex Gaia, è in effetti figlio d’arte in quanto il padre è Paolo Carta, chitarrista e marito di Laura Pausini. Non si tratta dell’unico che ha una parentela famosa nel talent di Canale 5, infatti Petit è nipote dell’attrice Nadia Rinaldi.

Mida origini

Il padre del cantante di Rossofuoco è italiano, mentre la madre è venezuelana. Mida è infatti nato nel 1999 a Caracas, in Venezuela, anche se si è trasferito giovanissimo con i genitori a Milano, dove è cresciuto, e pertanto può essere considerato milanese a tutti gli effetti. Il suo talento nella musica è apparso evidente fin da subito, soprattutto a Emis Killa, che lo ha scoperto nel lontano 2017 e ha iniziato a sostenerne nella carriera, scommettendo sulle sue qualità. Prima gli ha fatto aprire alcuni dei suoi live, e poi gli ha consigliato di tentare l’esperienza di Sanremo. Mida ha infatti preso parte al Festival di Sanremo nel 2022, concorrendo nella sezione Giovani con il brano Malditè. Non è riuscito a superare la fase finale, arrivando sul palco principale dell’Ariston durante la grande kermesse canora di inizio anno, ma gli è servito di sicuro per fare esperienza.