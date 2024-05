Serena Bortone fuori dalla Rai e da Mediaset: offerta irrinunciabile

Serena Bortone dopo l’addio a Rai 1 e le polemiche sulla censura a Scurati a Che Sarà, è tra Mediaset e Discovery.

L’indizio sul suo futuro è Serena Bortone fuori dalla Rai, dunque, così per lei si apre un doppio scenario: approfondimento politico a Mediaset o intrattenimento su Discovery, quello che gli esperti del settore definiscono infotainment. Si avete capito bene, sul canale Nove del digitale terrestre che ha già pescato dalla TV di Stato due pesci grossi come il Fabio Fazio e Amadeus. Se la sua strana ospitata a Verissimo di domenica 5 maggio ha fatto infiammare il pubblico che la vede già al timone di Pomeriggio 5 al posto di Myrta Merlino, Dagospia fece notare, giusto un anno fa, una foto su Instagram che ha il sapore di contatto già firmato per Discovery, probabilmente una volta scaduto quello con Rai3. Qualche sera fa l’ex conduttrice di Oggi è un altro Giorno si è taggó sul noto social affianco ad una persona speciale. Non si tratta del suo nuovo compagno, bensì di una sua amica di vecchia data. L’indizio su Serena Bortone fuori dalla Rai e presa dal Nove sta nell’identità della persona con cui ha condiviso attimi felici di convivialità.

L’amica dello scatto spoiler è Laura Carafoli, che per Discovery si occupa in prima persona delle produzioni e dei contenuti, essendo la responsabile di questo ramo all’interno dell’emittente televisiva. Inoltre anche la didascalia del post, dedicato all’epoca alle amicizie vere, fece pensare che per la giornalista si fosse aperto un nuovo mondo. Oggi la voce torna attuale, non essendo probabilmente più gradita per l’ intemperanza legata al monologo censurato ad Andrea Scurati sul 25 aprile e letto comunque in diretta a Che Sarà.

Serena Bortone e la frase galeotta

Per ragionare sul futuro di Serena Bortone, basta fare di nuovo rewind all’ultima puntata del suo popolare show Oggi è un altro Giorno. La conduttrice congedò il pubblico con un iconico saluto, che con l’affaire Scurati suona ancora più chiaro (se ce ne fosse stato bisogno): “Siate liberi, siate autentici a qualsiasi prezzo”. Nel suo discorso d’addio la giornalista aggiunse che per lei era stato vinto il pregiudizio degli italiani come popolo che storce il naso davanti alla cultura alta in tv, con una chiosa particolare. La conduttrice romana definí il servizio pubblico inclusivo, quella inclusione per cui, secondo Giuseppe Candela, Serena Bortone è stata fatta fuori dalla Rai com un programma trappolone su Rai 3, come Che Sará, dal destino di ascolti flop già scritto. D’altronde questa stagione televisiva ha al posto di Oggi è un altro giorno un format condotto da Caterina Balivo, “La volta Buona“, che fumo negli occhi a parte, è il solito contenitore di interviste a personaggi famosi. Gli ascolti non sono da record né superiori a quelli della vecchia trasmissione della Bortone su Rai1.