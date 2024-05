90 giorni per innamorarsi chi è morto: la tragedia di Sheila

90 giorni per innamorarsi è un reality di Real Time molto seguito anche in Italia: una delle protagoniste più amate, Sheila, è stata vittima di una tragedia.

Anche il pubblico italiano, dopo quello statunitense, si è ormai appassionato alle vicende di 90 giorni per innamorarsi (90 Day Fiancé, il titolo originale). Il reality show trasmesso nel nostro Paese su Real Time è in produzione dal 2014, ed è già arrivato a otto edizioni di crescente successo. Il format è molto particolare, e molto diverso dai comuni dating show: ruota attorno al cosiddetto visto K-1, che negli Stati Uniti permette a una persona straniera di potersi trasferire per 90 giorni nel paese per sposarsi con un cittadino americano, ottenendo così la cittadinanza. Lo show segue dunque delle coppie alle prese con il riuscire a trovare l’intesa giusta e a organizzare il matrimonio in questi tre mesi, dopo i quali la persona straniera tra i due, beneficiaria del visto, dovrà fare ritorno al suo paese se non si sarà sposata. Tra le protagoniste più amate dello show c’è senza dubbio Sheila Mangubat, una donna di 31 anni originaria delle Filippine che aveva deciso di sposare un uomo sordo di 42 anni conosciuto su Facebook, David Dangerfield, trasferendosi da lui in Nebraska. Questo è accaduto nel corso della sesta stagione dello spin off di 90 giorni per innamorarsi, ovvero Before the 90 Days. La storia di Sheila ha colpito molti telespettatori e telespettatrici, anche perché la giovane donna aveva anche un figlio di 12 anni, Jhonreil, ma non aveva un marito. Anche lei rimasta sorda a causa di un incidente domestico, aveva rotto i rapporti col padre dopo che era rimasta incinta. David aveva scoperto, chattando con Sheila online, le sue difficili condizioni di vita, e aveva deciso di aiutarla, arrivando a spendere anche 3.000 dollari per aiutarla. Durante lo show di Real Time, Sheila ha anche vissuto un terribile dramma: sua madre, Ma Remedios Mangubat, è morta proprio mentre veniva realizzato 90 giorni per innamorarsi, cadendo dalle scale di casa e lasciando la donna devastata a livello emotivo.

Nonostante questo, da lì in avanti e anche grazie all’aiuto di David, le cose sono iniziate ad andare meglio, per lei. Ha infatti ottenuto un prestito con cui ha aperto un piccolo negozio. Inoltre, dai post che si possono vedere sul profilo Instagram di lei, sembra proprio che Sheila e David stiano ancora insieme e siano più felici che mai, con lui che a quanto pare va spesso belle Filippine a trovarla. A completare le belle notizie, sembra che adesso la donna viva anche in una nuova casa.

90 giorni per innamorarsi perché si parla della morte di Sheila

Che siano problemi di speculazione o si traduzione si è diffusa la fake news della morte di Sheila durante 90 giorni per innamorarsi con David distrutto dal dolore per la perdita della compagna. In sostanza non è solo dovuto alla scomparsa prematura della madre della filippina. In passato ha perso la vita un grande protagonista di 90 Day Fiancé: Jason Hitch. Il giovane prese parte allo show nel 2020 e l’anno dopo è morto a causa del Covid. Aveva partecipato al programma in Italia in onda su Real Time con Cassia Tavares, ma tra loro non a andò per il verso giusto e si sono lasciati. Risulta che Cassia sia tornata in Brasile subito dopo le registrazioni poco prima della prima pandemia.