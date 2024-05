Enrica Agostini chi è la giornalista Rai curriculum e vita privata

Enrica Agostini è la giornalista Rai virale sui social per aver parlato di pressioni sui contenuti giornalistici dei Tg: curriculum e vita privata

Il suo nome è divenuto molto conosciuto soprattutto dopo che il suo più recente intervento è diventato virale. Il discorso della giornalista Enrica Agostini durante l’ultima riunione dell’Usigrai, il principale sindacato dei giornalisti della Rai, ha fatto molto discutere, dato che la donna ha denunciato continue pressioni censorie da parte dei vertici della televisione pubblica in questo periodo. Agostini ha anche invitato colleghi e colleghe a impegnarsi per difendere i propri diritti e la propria autonomia come lavoratori e lavoratrici, oltre che a supportare i giornalisti e le giornaliste più giovani, magari precari, che fanno più fatica a resistere a queste pressioni.

Il commento forte della telegiornalista, come detto, è circolato molto online, attirando l’interesse del pubblico italiano su questa esperta cronista, anche se non conosciuta da tutti. Per quanto riguarda il suo curriculum vitae Enrica Agostini è una giornalista italiana molto stimata nel settore, con oltre 20 anni di esperienza e che attualmente fa parte del comitato di redazione di Rainews24 e che scrive anche da diversi anni sulla prestigiosa testata internazionale Politico. Agostini è nata l’11 marzo 1966 a Roma e ha quindi 58 anni, da 25 dei quali lavora per la Rai. È iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio dal 3 settembre 1997.

Enrica Agostini vita privata

Enrica Agostini è conosciuta oggi soprattutto per i suoi interventi in merito allo sciopero dei giornalisti e delle giornaliste Rai del 6 maggio 2024 e per essere stata insultata durante una manifestazione del Movimento 5 stelle in Puglia. Il pubblico di Rainews24 la conosceva già in precedenza come inviata e autrice di servizi su vari argomenti di attualità nel nostro Paese aese. Tuttavia, ci sono pochissime informazioni sulla sua vita privata, che si limitano alla data di nascita, l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti e i dati principali relativi alla sua carriera. Non sappiamo nulla, invece, riguardo a fatti più strettamente personali, come la famiglia o se abbia un marito o dei figli. Agostini mantiene dunque uno stretto riserbo sulla sua vita privata, e non risulta sia presente sui principali social network, almeno non con il suo nome reale.