Uomini e donne Over Asmaa: età origini e profilo Instagram

Mora, occhi scuri e fisico top Asmaa del Trono Over di Uomini e Donne ha origini egiziane, ha 35 anni e ha una figlia. Il misterioso lavoro

È stata le più belle dame del Trono Over di questa stagione 2023/2024. Capelli neri, occhi scuri splendida carnagione olivastra, Asmaa ha sbancato Uomini e Donne diventando tra le più ambite del parterre del dating show. Non è scesa per corteggiare nessuno ha scelto di partecipare al programma nel cast fisso per provare a trovare l’amore della sua vita dopo un passato sentimentale burrascoso. La prima frequentazione è stata con il famoso Ermes, sceso per Roberta Di Padua, che poi ha abbandonato la trasmissione. La conoscenza non era decollata, il cavaliere era sparito senza lasciare traccia di sé. Andata male anche la relazione con Mattia. Dopo tre uscite lui aveva dichiarato di provare dei sentimenti forti e la dama di nazionalità italo egiziana gli ha rifilato un forte due di picche, nonostante abbia pianto per la bella mora. Correva troppo anche se si erano scambiati un bacio già alla prima serata era prematuro lasciare insieme il programma. Asmaa e Armando Incarnato sarebbero una bella coppia del Trono Over, si sono sentiti solo al telefono e ne sono scaturiti però solo litigi. Una sola uscita a cena anche con Alessandro Vicinanza che non ha fatto alla dama una bella impressione, visto che si è sentita usata per far ingelosire Cristina. Palo da parte dell’affascinante emiliana anche per Mario il calciatore, troppo giovane per lei, decidendo di frequentare il pugliese Cristiano. Asmaa di Uomini e Donne Over ha 35 anni è nata a Bologna e vive a Ravenna. Di origini egiziane da parte di padre, ha un matrimonio alla spalle e una figlia di 10 anni. Dopo la fine della relazione con il padre della bimba ha avuto una convivenza durata 4 anni e terminata non molto tempo prima di fare parte del Trono Over. Non ha mai rivelato ufficialmente il suo lavoro, si ipotizza possa essere nel campo della moda o dell’estetica.

Il pubblico, a causa del nome, l’ha sempre confusa con Yasna, la romana titolare di un negozio di abbigliamento che la lasciato il dating show con Marcello, con cui si è fidanzata per poi ritornare nel parterre dopo la rottura con il cavaliere torinese. Il cognome di Asmaa è Fares e il suo profilo Instagram è chiuso al pubblico, conta volutamente pochissimi follower. Tra le curiosità su di lei, una in particolare, utile a chi vuole corteggiarla: non ama i ragazzi che non telefonano e preferiscono solo mandare messaggi su WhatsApp.

Asmaa Uomini e Donne e il significato del nome

Il nome della dama del Trono Over di Uomini e Donne si scrive con due a ma si legge Asmá, come da lei specificato a Maria De Filippi su domanda specifica. Viene dall’arabo, lo si trova nel Corano. Si chiama così, infatti, la figlia di Abu Bakr. Il significato del nome Asmaa è eccelsa, a determinare la purezza d’animo e la signorilità di una donna. Questa nomenclatura è molto usata in Marocco, per questo qualcuno si confonde pensando che Asmaa di Uomini e Donne Over sia di nazionalità italo marocchina, invece è egiziana.