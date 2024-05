Cortesie per gli ospiti è tutto finto? Protagonista svela i retroscena

In onda su Real Time da 20 anni Cortesie per gli ospiti è stato oggetto di spoiler sulla sua veridicità da una partecipante dell’ultima edizione

Il pubblico di Real Time è ormai molto affezionato a Csaba Dalla Zorza e agli altri giudici di Cortesie per gli ospiti, uno dei format più interessanti e originali della rete televisiva italiana. Questo game show ha debuttato nel 2005 con Chiara Tonelli alla conduzione (ma in passato vi ha lavorato anche Alessandro Borghese) andando avanti fino al 2012. Poi è stato ripreso nel 2018 e macina nuove edizioni quasi ogni anno. Essendo una sorta di docu- reality che coinvolge partecipanti non vip, come Casa a prima vista e Il castello delle cerimonie, non può che creare nel telespettatore il dubbio se sia vero o tutto falso. Il programma di Real Time che ha avuto Luca Calvani e Tommaso Zorzi nel cast, è molto semplice quanto accattivante. Ogni puntata prevede una sfida tra due coppie, che si invitano reciprocamente a casa propria offrendosi un pranzo o una cena. Come elemento aggiuntivo, in entrambi i casi è presente anche il terzetto di giudici di Cortesie per gli ospiti, che assieme alla coppia ospite deve giudicare com’è andata la serata. Al centro delle valutazioni ci sono non solo gli aspetti culinari del pasto, ma anche la location e l’arredamento della casa, l’allestimento della tavola e l’intrattenimento degli invitati. Ogni anno, ormai, questo game show attira un pubblico sempre maggiore, confermandosi di volta in volta un grande successo televisivo. Non tutto però è come appare in tv, e a rivelare succosi retroscena ci ha pensato una delle vecchie concorrenti del programma, l’influencer e blogger Ida Galati. Su Tik Tok, la food blogger ha raccontato di quando venne selezionata per partecipare a una vecchia edizione della trasmissione di Real Time che ha lanciato Alessandro Borghese, e ha spiegato brevemente come andò. Tra le cose che ha detto, Ida Galati ha spiegato che l’intera puntata di Cortesie per gli ospiti viene girata in tempi molto stretti: appena due giorni! Per questo motivo non c’è spesso il tempo di cucinare tutto al momento, per cui alcune cose vanno preparate prima e poi riscaldate prima di essere servite. I piatti di Cortesie per gli ospiti vengono però mangiati davvero, in tutto o in parte, dai giudici che devono tastarne il sapore per decretare il vincitore della puntata.

Insomma, in questo aspetto la trasmissione di Real Time che ha avuto tra i giudici Lorenzo Biagiarelli è ben diverso da come appare e anche rispetto a come sono organizzati normalmente i cooking show incentrati principalmente sulla cucina. I retroscena di Ida Galati hanno sorpreso i follower dell’influencer ma anche i fan del programma di Real Time pure per un altro motivo. Ha infatti rivelato che Csaba Dalla Zorza, spesso ritenuta troppo severa con i concorrenti, è stata la persona più gentile e disponibile tra i giudici, fermandosi a parlare amichevolmente con i concorrenti anche a telecamere spente. Si deduce che ovviamente Cortesie per gli Ospiti non è tutto finto, anzi è una bella competizione.

Cortesie per gli ospiti e i programmi fake

Il dubbio sulla veridicità di Cortesie per gli ospiti, in onda su Real Time, si è insinuato perché in passato si è scoperto che alcune trasmissioni di altre emittenti erano simulati da attori. È il caso ad esempio dei volti di Forum, spesso artisti che interpretano cause vere con i reali accusa e difesa presenti in studio. Un modo sicuramente diverso di fare televisione ma non di certo meno fruibile visto che il risultato è comunque la possibilità di divertirsi davanti alla TV.