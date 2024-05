Salvatore Angelucci a Uomini e Donne: cronistoria di un Trono epico

Salvatore Angelucci, amico di Cristiano Iovino personal trainer coinvolto nella rissa con Fedez per una battuta a Ludovica Di Gresy, è stato un grande protagonista di Uomini e Donne: la storia del suo trono

All’improvviso Salvatore Angelucci è tornato alla ribalta, suo malgrado, per essere semplicemente amico di Cristiano Iovino. L’ex storico tronista di Uomini e Donne compare infatti in diverse foto su Instagram insieme all’uomo del caffè con Ilary Blasi. Soprattutto il nome del fratello di Cristiano Angelucci, anche lui storico tronista del programma di Maria De Filippi, compare negli articoli di cronaca dedicati alla rissa tra Fedez e Iovino in quanto secondo alcune indiscrezioni probabilmente presente alla discoteca The Club di Milano quando è successo il fattaccio per una battuta di troppo da parte del personal trainer a Ludovica Di Gresy. Va da sè che leggere questo nome ha portato a due deduzioni diverse in base all’età del lettore. Da un lato i giovanissimi fan dei Ferragnez che vogliono informarsi su Federico Lucia si chiedono chi è questo Salvatore Angelucci, i più adulti invece hanno esclamato “Aaah quel Salvatore Angelucci, quello che a Uomini e Donne ha scelto Paola Frizziero e poi l’ha tradita con Karina Cascella e ha fatto con lei pure una figlia?”. SI ESATTO! Una delle storie più interessanti del gossip italiano nato in tv inizia nel 2005-2006. L’estate precedente Salvatore Angelucci e Karina Cascella avevano preso parte a quella che era l’edizione zero di Temptation Island. Il reality si chiamava Vero Amore e aveva lo stesso identico schema del programma ora condotto da Filippo Bisciglia. Salvatore era un tentatore e Karina era fidanzata, si capiva che la bionda napoletana aveva perso completamente la testa per il bel dj ma non ebbe il coraggio di lasciare il suo fidanzato storico che le chiese addirittura in studio, a fine programma, di sposarla e lei accettò pure. Manco a dirlo dopo qualche mese arrivò la rottura, mentre intanto Tina Cipollari si dedicava alla sua vita da neomamma. Un indizio non da poco questo perché quando Salvatore Angelucci ha fatto Uomini e Donne nel 2005-2006 Karina Cascella approdò come opinionista in sostituzione temporanea della vamp. Fu uno dei troni più seguiti e più iconici del dating show condotto da Maria De Filippi. Gran parte del pubblico da casa, soprattutto le giovanissime, andarono in fissa per la corteggiatrice napoletana Paola Frizziero che aveva un temperamento fortissimo, molto litigioso ma sicuramente a differenza delle corteggiatrici di adesso dimostrava di avere sia carattere che interesse per il tronista. Infatti, le veterane hanno sempre pensato che Giulia De Lellis si fosse ispirata a lei nel suo percorso con Andrea Damante. Tra le esterne più famose di Paola Frizziero e Salvatore Angelucci a Uomini e Donne quella a Napoli a Piazza del Plebiscito quando lei lasciò il programma e lui andò a riprenderla bendandola sulle note della canzone Your Song. L’esterno del corteggiamento sui pattini e il primo bacio a Castelgandolfo illuminati dalla luce della luna. Come da aspettative la scelta di Salvatore Angelucci a Uomini e Donne fu Paola Frizziero solamente dopo che lei fu sottoposta alla macchina della verità a Buona Domenica in cui la risposta fu “Sì è innamorata”.

Il tradimento di Salvatore Angelucci a Paola Frizziero

Ne conseguì il viaggio con telecamere in meta esotica e la ripresa tv del primo giorno della loro convivenza a Milano. Sembrava una favola e invece era un horror. Dopo varie ospitate in studio per portare la pace tra i due che avevano tanti litigi, si scoprì che Salvatore Angelucci aveva tradito Paola Frizziero con, proprio lei, Karina Cascella, per tutto il tempo del trono e anche quello dei chiarimenti quando la stessa era opinionista. Un tradimento iconico perché si vedeva palesemente che la bionda napoletana era innamorata di Angelucci ma entrambi negavano allo sfinimento definendosi solo amici e come “fratello e sorella” dato che dormivano anche insieme nello stesso letto quando l’opinionista andava a Milano per fare serata. Dopo poco Salvatore Angelucci, oggi sulle pagine di cronaca nell’ambito della notizia della rissa tra Cristiano Iovino e Fedez con relativo pestaggio, e Karina Cascella uscirono allo scoperto come coppia anche perché lei era incinta. Ginevra nacque nel 2010 purtroppo però a pochi mesi dall’arrivo della piccola la coppia scoppiò.