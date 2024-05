Endless love che malattia ha Ozan

Il personaggio di Ozan in Endless Love, interpretato da Baris Alpaykut, ha una malattia. Di cosa soffre il gemello di Nihan

A Endless Love Ozan Sezin è un personaggio chiave, il fratello gemello della protagonista femminile Nihan rischia da sempre la vita. Il ragazzo, interpretato dall’attore Baris Alpaykut, è al centro di uno degli intrighi più importanti di Endless Love, ovvero il matrimonio della sorella con lo spietato Emir Kozcuoglu. Quest’ultimo, innamorato perso del personaggio a cui presta il volto l’attrice Neslihan Atagul e disposto a tutto pur di averla, arriverà a far credere al gemello di essere il responsabile dell’omicidio di una donna, forzando quindi Nihan a sposarlo per non rivelare il crimine attribuito al gemello di lei. Oltre a questo, Ozan di Endless Love ha anche una grave malattia, che lui vede come un insormontabile ostacolo alla sua felicità. Il ragazzo inizia infatti a frequentare Zeynep, la sorella minore di Kemal, e tra i due c’è da subito una forte attrazione. Il fratello di Nihan, però, teme che la loro relazione non possa avere un futuro e che quando Zeynep scoprirà che è malato non lo vorrà più. Ozan, infatti, ha frequenti attacchi epilettici, anche se nel corso di Endless Love la vera entità della sua malattia non venga mai del tutto chiarita. Ozan parlerà del suo problema e dei suoi dubbi anche al cognato. Zeynep gli ha infatti dato appuntamento, chiedendogli di venirla a prendere in macchina, ma il rampollo della famiglia Sezin non si sente sicuro a guidare, dato che potrebbe essere colto da un attacco di epilessia proprio mentre si trova al volante, causando di conseguenza un incidente. Ozan parla del problema con Emir, senza specificare chi sia la ragazza di cui si sta innamorando (Emir nel frattempo sta pensando di aiutare proprio Zeynep nella sua carriera), e l’imprenditore decide di fargli coraggio. Gli dà così le chiavi della propria auto e lo sprona a superare le sue paure e andare avanti nella relazione con la ragazza.

Endless Love Ozan non muore di malattia

Non è questo l”articolo in cui va fatto spoiler su se muore Ozan. Possiamo però dire che il gemello di Nihan, pur soffrendo di una grave malattia come l’epilessia, non muore in Endless Love per colpa degli attacchi di cui soffre fin dal primo episodio. Sara compito da una tragedia che coinvolgerà anche Zeynep.