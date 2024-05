Fedez indagato: Ludovica Di Gresy smentisce il gossip

Fedez è indagato per l’aggressione a Cristiano Iovino colpevole per il gossip di apprezzamenti alla nuova fiamma del rapper, Ludovica Di Gresy: la versione di lei

S’infittisce sempre di più il caso Fedez. Il rapper milanese, ex di Chiara Ferragni, è accusato di aver partecipato all’aggressione a Cristiano Iovino, assieme ad alcuni ultras del Milan che in questo periodo gli farebbero da bodyguard. I fatti sono ancora poco chiari, ma secondo le prime ricostruzioni la causa di tutto sarebbero degli apprezzamenti non richiesti fatti da Iovino a una ragazza che era con Fedez al The Club di Milano, che avrebbero innescato una lite nel locale. Solo in seguito il personal trainer romano sarebbe stato aggredito per strada in un’altra zona della città lombarda.

Negli scorsi giorni è emerso anche il nome della donna che era con Fedez, che secondo le fonti del gossip italiano sarebbe Ludovica Di Gresy, una giovane studentessa e modella milanese. La quale adesso ha deciso di raccontare la sua verità in un’intervista al Messaggero, smentendo molte delle cose che si sono dette sul suo conto e sugli eventi di quella sera di fine aprile.

La sua presenza al The Club e al successivo agguato a Iovino sarebbe confermate dalle immagini delle telecamere, che mostrano una ragazza bionda dai capelli lunghi assieme a Fedez e alle sue guardie del corpo. La ragazza però non si vede in volto, e Ludovica Di Gresy nega di essere mai stata coinvolta in questi fatti. La 22enne milanese ha infatti raccontato che la sera di domenica 21 aprile era andata a cena coi suoi genitori e il fratellino intorno alle 19.30. Alle 21.30 era di ritorno a casa e di lì non si sarebbe più mossa. Questa circostanza, sostiene lei, sarebbe confermata sia dalle telecamere che dal proprietario del The Club, che la conosce e che può testimoniare dunque che quella sera lei non era passata di lì.

Quindi Fedez sarebbe stato con un’altra ragazza bionda coi capelli lunghi, anche se non si sa chi. D’altronde, Ludovica Di Gresy smentisce anche che lei abbia una relazione con l’ex di Chiara Ferragni. “Siamo amici, usciamo in gruppo, niente di più” ha smentito categoricamente la ragazza, secondo cui non ci sarebbe mai stato alcun legame sentimentale tra i due. Le notizie sul loro conto non erano state smentite in precedenza per non “sollevare un polverone”, ma lei sostiene che non sono neppure mai stati da soli nemmeno una volta.

Nei giorni scorsi, qualche sito ha riportato anche la notizia che fosse indagata pure lei, ma anche su questo fatto Ludovica Di Gresy smentisce categoricamente, e d’altronde non risultano conferme di accuse a suo carico. La ragazza ha confermato di essersi presentata in Questura a deporre, dato che gli inquirenti volevano capire il suo eventuale coinvolgimento dopo quanto letto sui giornali. Di Gresy ha detto ciò che ha poi riferito anche al Messaggero, ovvero che non era presente a nessuno degli eventi di quella sera e che non sa neppure chi sia Cristiano Iovino.