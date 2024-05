Bridgerton 3 le differenze con il libro: stravolte Penelope e Francesca

Molte le differenze tra Bridgerton 3 e il libro di Julia Quinn “Un uomo da conquistare”. In particolare stravolte le storie di Penelope e Francesca

Stupirà scoprirlo ma rispetto al passato le differenze tra la serie Netflix Bridgerton 3 ed il libro di Julia Quinn dedicato alla storia di Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin (Luke Newton) sono tante. Il primo sostanziale stravolgimento voluto dalla piattaforma streaming è nella sequenza temporale degli eventi della stagione sociale dedicata alla coppia. Mentre il libro dei Polin chiamato “Un uomo da conquistare” arriva al quarto posto dopo la storia d’amore di Benedict, la serie ha spostato la loro storia d’amore un anno prima rispetto ai fratelli Bridgerton. Anche la storia d’amore di Francesca (Hannah Dodd) si intreccia in modo più significativo nella terza stagione estesa in due parti. La sceneggiatrice Jess Brownell, la produttrice Shonda Rhimes e l’autrice dei romanzi Julia Quinn hanno invece confermato che una scena importante in cui Colin si taglia la mano sarà presente nella serie Netflix. Questa scena scatena la considerazione più che platonica di Colin nei confronti di Penelope. Il personaggio interpretato da Nicola Coughlan aveva dato un’occhiata di nascosto al diario del Viscontino e aveva letto i suoi scritti sui viaggi portandolo a ferirsi la mano in uno scatto di rabbia. Altre scene forti presenti nel libro di Penelope e Colin sono state trasferite dalle pagine di Quinn alla sceneggiatura di Bridgerton 3, ma sono state apportate modifiche alle trame dei personaggi, alle loro storie, alle loro condizioni matrimoniali e ai loro caratteri. Anche le vicende legate all’identità di Lady Whistledown includono personaggi diversi rispetto al romanzo. Nel dettaglio: Eloise non sa che Penelope è Lady Whistledown. Il personaggio interpretato da Claudia Jessie rimane all’oscuro della rubrica di Penelope che scrive come la famigerata autrice Lady Whistledown per la maggior parte del libro di Julia Quinn Romancing Mister Bridgerton. Colin nutre persino il sospetto che Eloise possa essere la donna che si cela dietro la penna di gossip.

In Bridgerton 3 invece la scoperta della vera identità di Lady Whistledown è anticipata di almeno un anno temporale. Mentre Eloise è diventata amica di Cressida Cowper (Jessica Madsen) in seguito al suo grande litigio con Penelope dopo la seconda stagione dello show, il libro incentrato sulla storia d’amore tra Penelope e Colin prevede un destino diverso per il personaggio. Si fa chiamare Lady Twombley perché è già sposata. Un’altra sostanziale differenza tra il libro sui Polin e Bridgerton 3 sta nelle età delle protagoniste. All’origine Penelope ed Eloise hanno alle spalle molte più stagioni sociali bucate. All’età di 28 anni, nel romanzo di Quinn, Penelope prevede per sé un destino di zitellaggio, e ha affrontato senza successo molte altre stagioni di mercato matrimoniale negli anni trascorsi dall’incontro con Colin, rispetto a quella in cui si è imbarcata per la sua terza stagione nella serie Netflix. Anche Eloise, sebbene abbia un anno a differenza con Penelope, ha attraversato più periodi sociali.

Bridgerton 3 l’upgrade di Francesca

Colin ha 33 anni, che nei libri è un’età adatta a un uomo per sposarsi, anche se non è così drammaticamente esagerata da essere “vecchio” come lo sarebbe per una donna della sua età. Dopo essersi innamorata di lui a prima vista nel romanzo Un Uomo da conquistare passa un decennio prima che si verifichi una qualsiasi azione per Penelope e Colin da amici ad amanti. Un’altro cambiamento tra libro e serie riguarda la censura di alcuni ruolo. C’è un’altra sorella Featherington. Oltre a Prudence, Philippa e il personaggio di Nicola Coughlan, nella versione cartacea esiste una quarta sorella Featherington, Felicity, che è la migliore amica di Hyacinth. La differenza più importante tra il libro su Colin e Penelope e Bridgerton 3 è che la storia di Francesca non si sovrappone tanto a quella di Eloise. Francesca Bridgerton, interpretata per la prima volta da Ruby Stokes nelle stagioni 1 e 2, ha una nuova attrice per la terza stagione di Bridgerton. Hannah Dodd ha assunto il ruolo della sesta figlia del Visconte. In realtà a Francesca viene dedicato un romanzo a parte dal titolo Amare un Libertino.