Franco di Mare i segreti della vita privata: due ex mogli e chirichetto

Nella vita privata di Franco di Mare, due ex mogli, Antonia e Alessandra, e l’amore per la fede. Il giornalista Rai ha servito messa ed era devoto alla Madonna

Ufficialmente l’ex moglie di Franco di Mare è Alessandra, nata nel 1955, cognome ignoto, casalinga e mamma perfetta della loro figlia adottiva Stella (donna a cui vanno tutti i complimenti del caso perché si tratta di una splendida ragazza oggi 33enne). In quei pochi sprazzi in cui il giornalista Rai morto di tumore ha parlato della sua vita privata ha speso solo parole bellissime per una delle donne più importanti della sua esistenza. Lo storico volto di Unomattina ha definito l’ex moglie come una madre affettuosa e in grado di aver cresciuto come meglio non si può Stella, una donna coraggiosa, comprensiva e rigida allo stesso tempo. Soprattutto Franco di Mare ha rivelato che il divorzio da Alessandra non è arrivato nel 2017 dopo averla tradita con la sua ultima compagna Giulia Berdini. Il giornalista e l’anonima per scelta dolce metà si erano già lasciati nel 2012 rimanendo in ottimi rapporti, di stima e affetto reciproco. In pochi sanno però che nella vita privata di Franco di Mare c’è stata un’altra ex moglie, la prima, di nome Antonia e di origini napoletane. Non si sa altro della donna che facendo due calcoli il giornalista avrebbe sposato giovanissimo, probabilmente la sua fidanzata storica.

Potrebbe interessarti anche: Giulia Berdini è ora moglie di Franco Di Mare: il segreto straziante

Franco di Mare e la fede

Noto invece era nel privato del giornalista inviato di guerra nei Balcani il suo forte sentimento religioso. In un’intervista a Famiglia Cristiana ha raccontato di provenire da una famiglia con grande fede, in particolare sua nonna. Da giovane Franco Di Mare è stato chirichetto in una chiesa di Fuorigrotta, il quartiere di Napoli in cui viveva. A seguirlo nel suo percorso para-ecclesiastico Don Paolo a cui è stato sempre molto affezionato. La madre dell’ex direttore di Raitre di nome faceva Maria, già questo lascia intuire il culto che per la Madonna avevano in famiglia. In particolare lo storico volto di UnoMattina ha raccontato di aver portato con sè un’immagine della madre di Gesù anche mentre lavorava a Beirut e Gerusalemme con il giubbotto antiproiettile. Nel dettaglio si tratta di un’immaginetta della Madonna di Fatima. Il Papa a cui era più legato è Giovanni Paolo II che conobbe durante un’udienza pubblica. Oltre alla spiritualità che la figura incarna, a colpire il giornalista fu la grande capacità comunicativa di Papa Wojtyła. Ha sempre ricordato con particolare commozione quando il Pontefice in occasione di un suo compleanno telefonò in diretta per fargli gli auguri mentre era alla conduzione di UnoMattina.