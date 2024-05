Daniela Shualy come è morta la moglie di Raiz: il tumore

Raiz ha iniziato una battaglia per la prevenzione dopo la morte di sua moglie Daniela Shualy a causa delle conseguenze di un tumore al seno

È passato tempo dall’annuncio della morte di Daniela Shualy, moglie dell’attore di Mare Fuori Raiz. Il decesso della donna di origini ebraiche è avvenuta il 31 marzo a causa di una malattia, un tumore che le era stato diagnosticato anni prima. La biografia di Daniela Shualy è particolarmente intensa. Nasce a Roma da parte di padre è di origini ebraiche e ungheresi, i nonni paterni avevano vissuto per lungo tempo in Ungheria dopo essersi trasferiti lì a causa della Shoah da cui si sono salvati nascondendosi a Varsavia. Dopo la seconda guerra mondiale hanno deciso di trasferirsi di nuovo a Tel Aviv. Appuntate questa città perché è fondamentale per l’amore lungo e “senza nuvole” tra Raiz e la sua compianta moglie Daniela Shualy. Gennaro Della Volpe e quella che sarebbe diventata madre di sua figlia si sono conosciuti oltre dieci anni grazie ad amici comuni. È bastato uno sguardo per innamorarsi. Daniela Shualy di lavoro faceva l’imprenditrice, lui il cantautore è quindi grazie al loro lavoro potevano trasferirsi dove e quando volevano in qualsiasi parte del mondo. Raiz e sua moglie hanno così trascorso i loro anni più belli dividendosi tra Napoli, Roma e Tel Aviv dove la donna aveva ereditato la casa dei nonni. È stata Daniela Shualy, morta a 47 anni, di salda religione ebraica a trasmettere i suoi valori a Gennaro Della Volpe che si è convertito alla sua stessa fede per scelta non per obbligo. L’anno più bello e senza dubbio più brutto della vita di Raiz e sua moglie è stato il 2018: in quello stesso periodo è nata la loro figlia Lea ma è stato anche diagnosticato a Daniela Shualy un tumore al seno. Purtroppo era troppo tardi, il cancro che l’aveva colpita aveva già sviluppato metastasi alle ossa. Per i medici restavano per l’imprenditrice di origini ebraiche solo sei mesi di vita e invece sono passati cinque anni da quella tragica notizia. Il racconto della causa della morte di sua moglie è stata fatta dallo stesso Raiz non in un’intervista promozionale mentre andava in onda Mare Fuori sulla Rai e dove il frontman degli Almamegretta interpretava i panni di Don Salvatore. La scelta è arrivata nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne per sottolineare quanto sia importante la prevenzione.

Potrebbe interessarti anche: Chi è Raiz e cosa ha fatto oltre Mare Fuori: vero artista

Daniela Shualy e la canzone a lei dedicata

In realtà tra una strofa e l’altra Raiz aveva già parlato della malattia di sua moglie in una canzone. Si tratta di Make it work, un brano di incoraggiamento non solo per sua moglie ma anche per dare sostegno a tutti coloro che sono alle prese con un tumore. Anche alla figlia Lea è stato dedicato un brano da Raiz. Gennaro Della Volpe ha sempre pensato a Lea come se fosse un fiore da tutelare e quando ha scoperto che in Mare Fuori la figlia del suo personaggio era Rosa Ricci è rimasto spiazzato. Così quando ha scritto il brano Rosa per la serie Rai, ha pensato non a Tarantella ma a sua figlia.