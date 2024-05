Maxton Hall “Damian Hardung e Harriet stanno insieme” FOTO

Damian Hardung e Harriet Herbig-Matten sono i due protagonisti della serie romance adolescenziale Maxton Hall, ma tra loro è scoppiato l’amore anche nella vita reale?

Stanno insieme Damian Hardung e Harriet Herbig-Matten, i due personaggi principali di Maxton Hall, la nuova serie di Amazon Prime Video. Il gossip che corre dalla Germania li vuole fidanzati in gran segreto. Tratta dall’omonima saga letteraria scritta da Mona Kasten, Maxton Hall ha spopolato, appunto, prima in terra tedesca e poi nel resto del mondo, Italia compresa. Nel paese teutonico hanno quindi deciso di realizzarne una serie, che ha debuttato sulla piattaforma di Jeff Bezos lo scorso 9 maggio, rivelandosi subito un grande successo. Harriet Herbig-Matten interpreta Ruby Bell, una ragazza comune che grazie a una borsa di studio può frequentare il prestigioso Maxton Hall College, dove conosce James Beaufort, cioè il personaggio di Damian Hardung. Lui è il classico ragazzo molto bello, molto ricco ma anche molto antipatico, però le cose si evolveranno ed entrambi riveleranno all’altro il vero sé. L’ottima chimica sviluppato sul set tra Damian Hardung e Harriet Herbig-Matten, in qualità di giovani attori, ha portato i fan a ipotizzare subito che ci sia qualcosa di più del semplice talento recitativo. Nulla di ufficiale, per il momento, ma le prime uscite assieme per gli eventi promozionali di Maxton Hall hanno fatto sollevare più di qualche sospetto su una relazione tra i veri Rudy e James. Damian Hardung e Harriet Herbig-Mitten hanno dimostrato di avere un bel legame e anche una certa intimità. A questo si aggiunge anche un recente post pubblicato proprio dall’attore de Il nome della rosa su Instagram, in cui lo si vede a Los Angeles in compagnia della collega, passeggiando per strada mano nella mano. Meglio non saltare subito alle conclusioni, però. Il post sembra sottintendere una relazione tra la coppia protagonista di Maxton Hall, ma le foto sono anche state pubblicate sui social in collaborazione con gli Amazon Studio, per cui sembra più facile pensare, per il momento, che si tratti di una trovata per promuovere la serie. Ufficialmente, entrambi gli interpreti rimangono single, e addirittura per Damian Hardung riguardo alla fidanzata si era vociferato in passato che fosse omosessuale, anche se neppure questa circostanza era mai stata confermata.

Maxton Hall come Twilight

Da cosa nasce cosa, e spesso l’amore simulato sul set può trasformarsi anche in una storia concreto nella vita di tutti i giorni. Non è la prima volta che qualcosa del genere si verifica, e infatti gli appassionati del gossip delle star ricordano di sicuro la lunga storia d’amore tra Kristen Stewart e Robert Pattinson, che si era conosciuti come protagonisti della saga cinematografica di Twilight. Potrebbe essere così anche per i protagonisti di Maxton Hall. Oggi Bella e Edward hanno un’altra vita sentimentale ma gli stessi attori non hanno mai negato che la vicinanza oer lavoro dentro e fuori dal set ti spinge a confondere i sentimenti.