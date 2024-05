Hercai Reyyan perdona Miran? Dichiarazione da infarto

Nelle puntata 46 di Hercai in onda su Real Time Reyyan o perdona Miran o va incontro ad un tragico destino. Una nuova vita per la coppia?

In Hercai se tu fossi Reyyan daresti il tuo perdono a Miran dopo che ti ha sedotto, sposato con tutti i crismi del caso, deflorato e lasciato subito dopo la prima notte di nozze? Bel pasticcio ha combinato il personaggio interpretato da Akın Akınözü! Tranquilli a tutto c’è rimedio anche se il bel ereditiero poteva fermarsi prima, visto che era palese che fosse innamorato davvero della figlia degli assassini dei suoi genitori. L’amore trionfa sempre e Reyyan perdona Miran nella puntata 46 e 47 di Hercai-amore e vendetta in onda in Italia su Real Time. Dopo una serie di vicissitudini, durante le quali entrambi gli amati protagonisti rischiano la vita tra attentati e incidenti, finalmente arriva il momento tanto atteso del perdono. Le anticipazioni che arrivano dalle puntate turche di Hercai ci mostrano però che il lieto fine dura una manciata di episodi perché la situazione si ribalterà e sarà Reyyan a dover farsi perdonare, per un grave tradimento, da Miran. Dopo la vendetta consumata con un matrimonio di umiliazione, il personaggio interpretato da Akın Akınözü si precipita a casa di quello di Ebru Şahin, non ce la fa più deve salvarla con il grande amore che prova per lei, convinto che questo sentimento potra riaprire le porte del cuore della moglie, dimenticando le rivalità delle famiglie. Sempre grazie alle anticipazioni turche sulla soap in onda su Real Time siamo in grado di spoilerare il dialogo che Miran fa a Reyyan ottenendo il suo perdono, inutile dire che ci si commuoverá di brutto. Il protagonista della serie anatolica ispirato al romanzo di Sumeyye Ezel supplica la moglie di ascoltarlo, anche se non vuole dimenticare il suo terribile errore di sposarla per ripicca. A lui basta che lei lo ascolti perché sa farlo come nessun altra ha mai fatto nella sua triste vita. Il cuore inizia a sciogliersi, Reyyan perdona Miran dopo altre parole, forse le più commoventi di Hercai. “Non voglio inventare scuse” le dice il personaggio interpretato da Akın Akınözü che incalza dicendo che vuole prometterle che cascasse il mondo mai gliela farà più pagare per quello che gli hanno fatto i suoi genitori. Arriva qui con gli spoiler dalle puntate turche la frase più iconica che Miran dice a Reyyan ” Non c’è cosa più difficile che stare senza di te”. Scatta così il bacio con il personaggio di Ebru Şahin, i due protagonisti fanno l’amore durante una notte magica.

Hercai il perdono poi tocca a Miran

In Hercai fanno pace così Reyyan e Miran dopo il matrimonio ma ci saranno altri ostacoli da superare per poter parlare di eventuale vero lieto finale per la coppia. Possiamo anticiparvi senza fare danni e rovinarvi la visione delle puntate in onda su Real Time della soap turca che la ragazza a cui presta il volto Ebru Şahin viene a conoscenza di un segreto inconfessabile che rigurda il marito. Farà la scelta sbagliata, tradendo la sua fiducia e questo causerà delle conseguenze nella ritrovata serenità con Miran.