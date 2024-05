Io canto Family in diretta o registrato?

Io canto Family 2024 con la conduzione di Michelle Hunziker in 5 puntate è stato registrato per un cavillo legato alla diretta? Il meccanismo dello show

Dirige l’orchestra il maestro Valeriano Chiaravalle, Io Canto Family lo conduce Michelle Hunziker con il solito grattacapo della tra diretta o registrato per i minorenni. Il programma è in onda su Canale 5 ogni lunedì per 5 puntate e il format ricorda quello di The Voice Generations. In vacanza Gerry Scotti, questa volta, dopo la versione classica della trasmissione che ha visto alla vittoria Marta Viola dopo anni di assenza dello show dal piccolo schermo. In sostanza Io Canto Family ha lo stesso identico meccanismo del programma andato già in onda questo inverno, cast compreso con una sola new entry, e una sola differenza: i concorrenti saranno accompagnati da un famigliare. I coach Mietta, Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo e Benedetta Caretta hanno a disposizione due coppie di cantanti amatoriali, a giudicarli Fabio Rovazzi, Orietta Berti, Al Bano e Claudio Amendola. Una bella macedonia all’italiana che promette di essere un buon rimedio a caldo ecessivo, o cattivo tempo, in attesa delle vacanze fino alla seconda settimana di giugno quando è prevista l’ultima puntata dello show condotto da Michelle Hunziker per passare probabilmente lo scettro a Temptation Island. Io canto Family è registrato come la stragrande maggioranza dei programmi Mediaset e Rai. In questo caso, sarebbe quasi un obbligo. Quando gareggiano minorenni c’è una regola che complica il complesso meccanismo della macchina organizzativa di uno show. C’è infatti una regola che vale per tutti, programma contest musicale con la regia di Roberto Cenci compreso. I minorenni per una legge di tutela non possono apparire nelle trasmissione televisive in diretta dopo mezzanotte, possono invece farlo se invece è registrato come il caso di Io Canto Family. C’è anche una piccola chicca rivelata nei corridoi delle emittenti televisive per meglio rendere un servizio non live, soprattutto se si tratta delle più importanti reti. Si utilizza sempre un abbigliamento neutro, né troppo invernale né troppo estivo così da non dare riferimenti temporali e soprattutto non si fa mai accenno ad eventi di attualità.

Io Canto Family quando è stato registrato

Facendo due conti Io canto Family è stato registrato intorno al 15 aprile. La notizia dell’inizio delle riprese per il programma condotto da Michelle Hunziker è stata data da diverse testate giornalistiche dopo il ponte del 25 aprile. Quindi inverosimile che tra festa della liberazione e quella dei lavoratori si sia dato spazio alle puntate dello show che quindi è stato registrato proprio a ridosso della messa in onda le ultime settimane di maggio.