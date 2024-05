È sempre Mezzogiorno Antonella Clerici replica a Gerry Scotti con una ricetta

Antonella Clerici risponde alla frecciata di Gerry Scotti con la ricetta della torta di ciliegie, la Cherry Pie, in padella già trend social

Nella prima puntata di Io Canto Family Gerry Scotti ha fatto una battuta rivolta ad Antonella Clerici e i fan di È Sempre Mezzogiorno avevano già preparato i pop corn per assistere al replica della conduttrice. Sinceramente, a noi non è sembrato questo attacco così pensante da parte del conduttore de La Ruota della Fortuna alla sua collega. È vero anche che, come diceva Simona Ventura, il pubblico è sovrano e per gran parte degli utenti prezzemolini social quello che ha detto Gerry Scotti a Io Canto Family sulla Clerici è stato vista come una frecciata. Il giorno dopo, martedì 21 maggio, a ora di pranzo su Rai1 è stata massima per cogliere qualche riferimento o risposta della mamma di Maelle che non è arrivata come ci si aspettava. Il volto di The Voice ha sempre dimostrato di non avere peli sulla lingua, di essere una tipa tosta e genuina, senza trascendere mai nel cattivo gusto avendo una grande educazione. In questo la replica di Antonella Clerici a Gerry Scotti durante È sempre Mezzogiorno è stata l’indifferenza e la metafora di una ricetta. La bionda conduttrice 60enne non ha risposto per le rime alla frecciata della bandiera Mediaset preferendo non alimentare il gossip e lasciar cadere tutto nel dimenticatoio. Non è però passato inosservato un dettaglio interessante sulla ricetta di oggi della torta di ciliegie in padella. Natalia Cattelani ha presentato nel cooking show di Rai 1 la famosa Cherry Pie. La ricetta di questo dolce alle ciliegie che è possibile trovare sul profilo Instagram di È sempre Mezzogiorno è diventato già super virale sui social e come ricerche degli utenti. Insomma, la replica di Antonella Clerici, seppur probabilmente involontaria, ha spazzato via in popolarità la battuta di Gerry Scotti durante la prima puntata di Io Canto Family. Il conduttore de La Ruota della Fortuna aveva detto alla ex di Eros Ramazzotti per il passaggio di testimone alla guida dello show “ti lascio un programma”.

È sempre Mezzogiorno Antonella Clerici cosa aveva detto contro Gerry Scotti

In realtà durante la conferenza stampa di The Voice Kids e non di È sempre Mezzogiorno Antonella Clerici aveva iniziato il botta e risposta con Gerry Scotti. La conduttrice aveva detto di essere contenta di aver fatto di nuovo da apripista per una trasmissione canora per bambini, come fu per Ti Lascio Una Canzone. Poi il riferimento a Mediaset dicendo che spesso viene “tallonata” con i suoi programmi (io canto generation è partito in concomitanza di The Voice Kids). Io canto Family condotto da Michelle Hunziker è stato registrato circa un mesetto fa, da meta aprile, le parole della Clerici sono state pronunciate a novembre scorso. La replica di Gerry Scotti si è fatta attendere perché Io Canto versione classica con lui in conduzione era già stato registrato integralmente.