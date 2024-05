Uomini e Donne Cristiano e Asmaa come va a finire: preparate fazzoletti

Al Trono Over di Uomini e Donne dalle anticipazioni dell’ultima registrazione come va a finire tra Cristino e Asmaa vi soprenderá

A volte al Trono Over di Uomini e Donne stanno le anticipazioni che emergono dalle registrazioni va a finire diversamente tra una chiusura o un lieto fine. Questo è il caso di Asmaa e Cristiano che in meno di un mese hanno lasciato il segno all’interno del dating show. Chi come Gianni Sperti e Tina Cipollari puntavano il dito contro il manager pugliese deve ricredersi e scoprire qualcosa di inaspettato. Con la messa in onda delle puntate su Canale 5 si è arrivati al momento topico del “gallo nel pollaio”. Il cavaliere del Trono Over sta pagando lo scotto di aver conosciuto le più belle del parterre lasciandosi affascinare solo da loro aspetto estetico. Così Cristina, Yasna, Giulia e Jessica hanno alzato un polverone contro il pugliese, reo di aver utilizzato la stessa tecnica seduttiva per tutte le dame frequentate. D’altronde Cristiano da giovane era già stato a Uomini e Donne come corteggiatore e ben conosce i meccanismi del programma condotto da Maria De Filippi. Non a caso, è stato ritenuto falso nelle sue conoscenze dagli storici opinionisti della trasmissione che raramente si sbagliano sui partecipanti al dating show, questa volta però è andata diversamente. Tra l’altro a sorpresa quello che è successo al Trono Over tra Cristiano e Asmaa è stato, non volendo spoilerato, da Marcello: la dama di origini egiziane vuole sbatterci lei la testa nella frequentazione. Stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni sull’ultima registrazione di Uomini e Donne over tra Cristiano e Asmaa finisce bene: entrambi decidono di voler lasciare insieme il programma danno vita ad una scelta molto emozionante con petali Rossi e musica (un po’ come è stato come Alessio e Claudia). Pare secondo spoiler che arrivano dai social che l’ormai coppia abbia trascorso un week end al sole della Puglia andando oltre rispetto ad una semplice conoscenza. Sono entrati uno nella vita dell’altro e dama di origini egiziane e cavaliere barese hanno provato delle emozioni che alla loro età e con la loro maturità sono difficili da trovare. Asmaa Fares ha 35 anni, ma è già mamma di un figlio di 10 anni, Cristiano Lo Zupone ha 40 anni con un percorso di convivenza alle spalle. Sempre secondo quello che si può immaginare sulla scelta al Trono Over di Uomini e Donne di Asmaa e Cristiano, le emozioni si taglieranno col coltello e saranno davvero molto intense facendo commuovere dame del calibro di Gemma Galgani, della napoletana Ida e della romantica Renata.

Uomini e Donne Cristiano e la cotta per Asmaa

A questo punto sarebbe difficile da negare da parte di Cristiano lo Zupone che aveva già puntato Asmaa ancor prima di conoscerla. Alla Fares fascino e bellezza non mancano, probabilmente la sua austerità e l’apparente difficoltà lasciarsi andare hanno fatto di esistere il cavaliere a farsi avanti subito, provando a conoscere altre protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne avendo sempre in testa il pallino di conoscere la bella mamma di origini egiziane. Insomma, il manager pugliese si è preso proprio una bella cotta.