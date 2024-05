Uomini e Donne che fine ha fatto Ida Platano lo spiega lei: “ritrovata”

Ida Platano non c’è più a Uomini e Donne, assente perché ha lasciato il Trono spiega sui social, dopo un lungo silenzio, i motivi dell’abbandono

Rompe il silenzio su Instagram Ida Platano dopo la sua assenza da Uomini e Donne spiegando ai follower e telespettatori che fine ha fatto. Decide di farlo, la siciliana, ad un mese di distanza dalla puntata incriminata in cui messo alle strette si scopre l’identità della ragazza spagnola della segnalazione di Mario Cusitore, ovvero l’ex corteggiatrice di Alessandro Vicinanza, Melissa Riva. Era già capitato che la tronista risultasse assente per motivare i suoi corteggiatori Mario e Pierpaolo, questa volta però ha l’occhio indiscreto non è sfuggito un dettaglio. Terminata una registrazione, anche in quella successiva che sta andando in onda in questi giorni, la parrucchiera ex di Riccardo Guarnieri non è mai comparsa in studio e la conduttrice Maria De Filippi non ha mai più parlato di lei. Ida platano ha lasciato il trono di Uomini e Donne ufficialmente e lo ha spiegato, dopo che sembrava palese quando ha salutato tutti agli Studi Elios, ancora di più nel dettaglio in un post sul suo seguitissimo profilo Instagram. Il percorso fatto nella trasmissione con opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti per la già dama del Trono Over diventata tronista era più per ritrovare se stessa e la voglia di lasciarsi andare senza timori, dopo la doppia batosta vissuta nel programma, piuttosto che trovare l’amore della sua vita. All’inizio, ha spiegato Ida Platano nel motivare che fine ha fatto e perché non c’era più nelle ultime puntate di Uomini e Donne, non si sentiva pronta. Solo con il passare del tempo la siciliana trapiantata a Brescia è riuscita a imparare ad essere serena e spensierata, nonostante la mancanza di fiducia nelle persone, nel conoscere i suoi corteggiatori. L’obiettivo è stato raggiunto, anche se Ida Platano ha lasciato il trono di Uomini e donne senza fare alcuna scelta, nemmeno quella di perdonare Mario Cusitore a cui era particolarmente interessata da quando si è seduta per la prima volta sulla sedia rossa. Stando alle anticipazioni dalle ultime registrazioni di Uomini e Donne, che sono anche quelle che chiudono l’intera stagione 2024, Ida e Mario torneranno in studio per un confronto infuocato. Lo speaker napoletano di Radio Kiss Kiss cercherà in tutti i modi di far comprendere all’ex tronista di essere innamorato di lei e di essere stato ingenuo per la questione segnalazione al Bed and Breakfast. Mario ha anche tentato di riconquistare Ida fuori dagli studi Elios presentandosi a Brescia pur sapendo, come infatti è successo, che lei non avrebbe voluto incontrarlo. Oggi risulta ancora che Ida Platano e Mario Cusitore non stanno insieme e dopo quella puntata non ci sono mai più rivisti, senza fare pace ed iniziare la tanto sognata storia d’amore da parte dei telespettatori.

Uomini e Donne tra Ida e Mario spunta Roberta di Padua

Da diverse insinuazioni che circolano sui social non c’è due senza tre per il triangolo Ida Roberta e un uomo. Dopo Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza, la dama di Cassino sarebbe stata avvistata con l’ex corteggiatore napoletano della storica rivale in amore. Appare poco credibile visto che Roberta e Alessandro stanno ancora insieme con tanto di foto su Instagram da mostrare ai follower. La suggestione è arrivata perché Mario avrebbe trascorso una serata con i fan proprio a Cassino di dove è originaria la Di Padua.