Bridgerton 3 Give me Everything Tonight perché canzone di Penelope e Colin

Tra le canzoni pop di Bridgerton 3 inserite nella colonna sonora spicca Give Me Everything Tonight di Pitbull per la storia d’amore tra Penelope e Colin nella serie Netflix

Chi ha già visto le prime due stagioni di Bridgerton sa quanto la versione instrumental di canzoni pop, diventate hit, rendono la serie Netflix particolare piacevole. La scelta è un po’ un omaggio a Marie Antoinette di Sofia Coppola del regista della saga sulla piattaforma streaming Sam Phillips. Così la canzone di Dafne e del Duca di Hasting è Love Yourself di Sufjan Stevens, quella di Anthony e Kate è Wrecking Ball di Miley Cirus. Le cover versione orchestra della terza stagione di Bridgerton iniziano con un grande “abcdefu“, mentre la signorina Penelope Featherington (Nicola Coughlan) inizia la sua trasformazione da bruco a farfalla. Fanno il loro ritorno in grande stile le signorine Billie Eilish e Taylor Swift, oltre alla nuova arrivata Gayle e ad altri autori contemporanei il cui stile si inserisce perfettamente nell’universo della serie Netflix. Senza dubbio, però, in Bridgerton 3 la canzone di Penelope e Colin è “Give Me Everything” di Pitbull, che segna la tanto attesa “scena della carrozza” dai libri, quando i personaggi di Nicola Coughlan e Luke Newton fanno l’amore per la prima volta. “Credo che tutti siano rimasti un po’ scioccati dal fatto che fossero così innamorati di questa cover di Pitbull per questa sequenza, tra tutte le altre cose”, racconta il supervisore musicale Justin Kamps a Tudum. “Ma la canzone è fantastica e ha un’ottima costruzione, ed è quello di cui la scena aveva davvero bisogno. C’era bisogno di un’anticipazione e poi di un’esplosione nel ritornello principale del brano mentre vediamo cosa succede sullo schermo”. Gli alti e bassi di Penelope e Colin sono raccontati sia separatamente che insieme. Il mio pensiero sulla coppia è stato quello di una timidezza e di una sorta di due passi avanti e uno indietro..È un po’ fuori dal suono delle cover che ascoltiamo di solito”, spiega Justin Kamps. “Si spinge quasi più verso un suono pop, solo perché la canzone originale di Pitbull è un brano di grande impatto. È un’esplosione di emozioni per questi due personaggi che alla fine è sfociata in questo momento, e mi sembra che la canzone lo rifletta davvero. È come se Give Me Everything Tonight in Bridgerton 3 aprisse alla scena della carrozza dicesse: “Ci siamo. Dammi tutto. Ecco, ci siamo. Facciamolo”. E sento che darà ai fan e a tutti coloro che hanno aspettato questo momento una liberazione così catartica”.

Potrebbe interessarti anche: Bridgerton in che epoca è ambientato: differenze storia serie

Bridgerton 3 e il significato esplicito di Give Me Everything Tonight

Nella colonna sonora di Bridgerton 3 Give Me Everything Tonight appare nel quarto episodio e nessun altra canzone poteva calzare così a pennello. D’altronde il significato della canzone di Pitbull non va ricercato in metafore particolarmente sibilline. È un invito a lasciarsi andare senza remore. Non promette una storia d’amore il brano ma che sia una notte indimenticabile.