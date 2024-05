Sanremo 2025 Carlo Conti conduttore e direttore artistico l’ufficialità

In diretta al Tg1 Carlo Conti ha annunciato di essere nel 2025 e 2026 il conduttore del Festival di Sanremo anche in qualità di direttore artistico

I rumors su Carlo Conti conduttore di Sanremo 2025 sono diventate realtà. Al Tg1 Mattina, in collegamento, lo storico volto Rai ha ufficializzato due anni al timone del Festival. Sorridente e con il suo solito entusiasmo, il toscano ha ringraziato i vertici della Tv di Stato per la proposta che coincide con i suoi 40 anni di carriera. L’ideatore de I Migliori Anni non è un pivello nè del settore musicale nè del Teatro Ariston, avendo fatto un lungo percorso artistico in radio prima di sbarcare definitivamente in TV. Carlo Conti ha già condotto per tre anni consecutivi Sanremo nel 2015, 2016 e 2017. Dopo sette anni è tornato al Festival nel consueto doppio ruolo di direttore artistico e conduttore. Il volto di Tale e Quale ha svelato di essere già al lavoro per stilare il nuovo regolamento, solo dopo partirá con il primo ascolto delle canzoni candidate ad essere le nuove hit come Due Vite di Marco Mengoni, Tango di Tananai o la Noia di Angelina Mango. Il talento c’è sempre stato per il toscano ma è inutile sottolineare che sará un’edizione particolarmente difficile per il conduttore. A differenza delle passate esperienze, dove era chiamato a fare risalire gli ascolti e dare nuova linfa al Festival della Musica Italiana, ora la sfida è differente. Carlo Conti dovrà seguire la scia del grande successo dei Sanremo di Amadeus non solo in termini di Auditel, anche in incidenza sul pubblico giovane e come scouting di hit. Difficile, però alla portata di una garanzia come l’ex conduttore dell’Eredità. Con Carlo Conti conduttore di Sanremo 2025 già ci sono le ipotesi su le co condizioni. La pista più calda è un “volemose bene” con gli amici di sempre Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, l’altro un ritorno della coppia con Maria De Filippi visto che al Teatro Ariston dominano da sempre gli ex allievi Amici. Un’altra serata potrebbe essere in coppia con Stefano De Martino e Alessandro Cattelan per attirare un target di pubblico più giovane oppure come spalla Andrea Delogu. Restano ovviamente solo supposizioni.

Potrebbe interessarti anche: Carlo Conti patrimonio: quanto guadagna il conduttore

Sanremo 2025 Carlo Conti conduttore spiega perché ha accettato

Sempre in collegamento con il Tg1 Mattina Carlo Conti ha spiegato perché ha accettato la conduzione e la direzione artistica di Sanremo 2025. Il contratto sarà stato sicuramente allettante, quando però sei a certi livelli non basta, soprattutto nella delicata sostituzione di Amadeus. L’affetto di tutti gli addetti ai lavori del Festival, dai cameraman agli assistenti di studio hanno fatto la differenza per convincerlo a tornare al Teatro Ariston. A questo attestato di stima si è aggiunto un messaggio di esortazione di Fiorello.