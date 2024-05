Mascaria Mimma moglie di Pietro Ferrara oggi: che fine ha fatto e come sta

In Mascaria film di Rai 1 l’attrice Manuela Ventura interpreta Mimma. Chi era nella realtà e che fine ha fatto la moglie di Pietro Ferrara

Al centro del film Rai Mascaria c’è Pietro Ferrara un piccolo imprenditore siciliano interpretato da Fabrizio Ferracane, che dopo aver denunciato i mafiosi che lo ricattavano si ritroverà in un grosso guaio. Cosa Nostra, infatti deciderà di screditarlo, mettendo in giro la voce che sia anche lui legato alla mafia, facendo così aprire un lungo processo ai suoi danni. La storia di Pietro Ferrara è ispirata a fatti realmente accaduti, anche se ampiamente romanzata. Tra le vicende che maggiormente hanno ispirato quella del film Rai c’è senza dubbio quella di Rocco Greco, un imprenditore di Gela, vicino Caltanissetta, che ha vissuto una storia simile e si è infine suicidato nel 2019, un anno prima che il tribunale riconoscesse finalmente la sua innocenza. Come il protagonista di Mascaria, anche Rocco Greco aveva una moglie e tre figli: il personaggio di Mimma Ferrara, interpretato da Manuela Ventura, è dunque ispirato a quello di Enza Greco, che ebbe un ruolo simile nel tenere unita la famiglia nel momento più difficile, mentre le calunnie mafiose mettevano a repentaglio a serenità della famiglia e anche la sopravvivenza dell’azienda del marito, la Cosiam.

Enza Greco alla guida dell’azienda

Nella realtà sappiamo che la donna che ha ispirato Mimma moglie di Pietro Ferrara oggi guida ancora l’azienda di famiglia. Enza Greco ha scelto di onorare la memoria del marito e insieme ai figli continua la sua attività. A raccontarlo è stato il figlio Francesco in un’intervista del 2023. Tutti hanno scelto di proseguire anche se le difficoltà sono ancora tante. Enza Greco, la Mimma di Mascaria moglie di Pietro Ferrara, è ovviamente turbata dalla morte del marito e ancora oggi, come rivelato dal figlio, ogni 27 del mese si sveglia ad un preciso orario, sessanta minuti prima dell’ora in cui Rocco Greco uscì di casa per suicidarsi. Nella stessa intervista Francesco Greco ha spiegato che purtroppo dalla morte del padre la mamma e i figli hanno dovuto vivere una nuova vita che non avevano scelto ma che hanno deciso di intraprendere una battaglia di civiltà per onorare il padre. Tanti i problemi ancora da risolvere come quello di non poter accedere ad un fondo contro le vittime della mafia, una vicenda giudiziaria che fa discutere. Enza Greco, Mimma in Mascaria interpretata dall’attrice Manuela Ventura, nella realtà continua nella sua missione: onorare i valori del marito e lavorare per la sua azienda con onestà.