Grazia Longo Quarto Grado chi è la giornalista: vita privata

Grazia Longo è una giornalista italiana ospite fissa nel programma di Rete 4 Quarto Grado: etá, qual è il suo curriculum, il marito e i figli

Quarto Grado è una delle trasmissioni più popolari della televisione italiana, specialmente sul fronte dell’approfondimento sulla cronaca nera e giudiziaria. Il programma in onda ogni venerdì sera su Rete 4 ha tra i suoi ospiti ed esperti più frequenti Grazia Longo, una giornalista dalla lunga carriera, da diversi anni firma de La Stampa. Piemontese di Rivoli, ha iniziato la sua carriera giornalistica nella cronaca locale quando aveva circa 20 anni, e negli anni Ottanta è entrata a lavorare per il settimanale Rivoli 15. Dopo una lunga gavetta, Grazia Longo è poi arrivata sulle pagine di importanti quotidiani nazionali italiani, a partire da La Repubblica per arrivare poi appunto a La Stampa. Nel corso di questi anni l’ospite fissa di Quarto Grado si è specializzata sulla cronaca nera, seguendo diversi casi come inviata da Roma, ma si occupa anche di altre tematiche, come ad esempio la cronaca politica. È per la sua conoscenza dell’attualità e del settore giudiziario che è arrivata a collaborare, ormai da qualche anno, con Quarto Grado. È di Grazia Longo lo scoop, nel 2015, secondo cui Yara Gambirasio era salita sul furgone di Massimo Bossetti, prima di essere uccisa. Per questa scoperta e rivelazione, la giornalista piemontese ha anche ricevuto diversi riconoscimenti. Per quanto riguarda la vita privata di Grazia Longo non conosciamo la sua età o la sua data di nascita, anche se presumibilmente l’autrice de La Stampa dev’essere nata negli anni Sessanta o al massimo nei primi anni Settanta. Per cui oggi non dovrebbe avere meno di 50 anni. Non sappiamo se Grazia Longo sia sposata o fidanzata, e nemmeno se abbia figli, ma è noto che vive a Roma, da dove lavora come inviata per il quotidiano di Torino. Chi volesse saperne di più sul suo conto può seguire Grazia Longo sul suo profilo Instagram ufficiale, anche se pubblica principalmente post sul suo lavoro come giornalista per la carta stampata e in televisione a Quarto Grado.

Grazia Longo Quarto Grado perché veste di rosso

A margine delle sue qualità come giornalista di cronaca, l’ospite ricorrente di Quarto Grado su Rete 4 fa parlare spesso di sé online anche per un dettaglio molto particolare. Grazie Longo è infatti nota al pubblico dello show di Mediaset per vestire sempre di rosso, una cosa che trova conferma anche nelle numerose foto che pubblica sul proprio profilo Instagram, come si può facilmente verificare. Non solo i vestiti, perché anche gli orecchini della giornalista, nelle sue apparizioni televisive, sono rossi. Non si conosce però il motivo di questa scelta, dettata probabilmente da una passione personale per questo colore.