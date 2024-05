Loretta Goggi ha figli da nonna lascia Tale e Quale? La verità su nipote

Come è nipote a Loretta Goggi il neonato per cui lascia Tale e Quale Show dove è stata giurata per 13 anni. Il chiarimento su figli e Gianni Brezza

Una decisione a sorpresa e inaspettata, che ha spiazzato tutti i fan di Tale e Qual Show. Il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti perderà infatti uno dei suoi volti più noti e amati dal pubblico, ovvero Loretta Goggi. La 73enne cantante, attrice e imitatrice romana ha infatti annunciato poco fa che lascia Tale e Quale Show nelle vesti di giurata, un programma di cui è tra le protagoniste fin dalla prima puntata, andata in onda addirittura 13 anni fa. Non è un rumor o un’indiscrezione: è stata proprio lei a chiarire che intende abbandonare il programma del venerdì sera di Rai 1 nel periodo autunnale. In un lungo post su Facebook Loretta Goggi ha spiegato la sua decisione, chiarendo che un cambiamento nella sua vita l’ha convinta a fare “piazza pulita” di qualsiasi impegno lavorativo. L’attrice e cantante ha sorpreso tutti, parlando de “l’arrivo nella mia vita di una creatura che ha colmato di gioia e di tenerezza le mie giornate”. Una frase che ha subito fatto sobbalzare i fan di Tale e Quale Show e anche della stessa Loretta Goggi, che hanno subito pensato che, a oltre 70 anni, la donna fosse diventata nonna con un figlio che le aveva regalato un nipote. In realtà si è trattato solo di un equivoco, anche se effettivamente Loretta Goggi si riferiva, nel suo post, proprio a un bambino nato da poco. Non un figlio, ma un pronipote, ovvero più precisamente il figlio di Maria Costanza Vannutelli, la 36enne nipote della cantante e attrice romana, figlia della sua sorella minore Daniela Goggi, anche lei nota cantante e attrice. La nascita del bambino ha convinto Loretta Goggi a prendersi un periodo per sé e la propria famiglia, lasciando quindi Tale e Quale Show.

Loretta Goggi figli

L’equivoco sul nipote della voce di Maledetta Primavera è bello pesante. Loretta Goggi ormai ex giudice di Tale e Quale Show, infatti, non ha mai avuto figli. Nei primi anni Settanta era legata al suo manager Enrico Polito, e poi con un avvocato esterno al mondo dello spettacolo. La relazione più importante della sua vita è stata però quella con il ballerino e coreografo Gianni Brezza, conosciuto sul set di Fantastico nel 1979. Dopo 29 anni di fidanzamento e convivenza, i due si sposarono a Orbetello nel 2008, rimandendo assieme fino al 5 aprile 2011, quando Brezza morì tragicamente. In quel momento, Loretta Goggi fu colta da un grande dolore, uscendone solamente grazie all’aiuto di amici come Carlo Conti, che la volle fortemente a Tale e Quale Show per farla distrarre dal lutto. Anche per questo la decisione di dire addio al programma e ai colleghi giudici Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio ha spiazzato un po’ tutti.