General Hospital, ucciso durante un furto l’attore Johnny Wactor

Si è spento a 37 anni Johnny Wactor, attore della serie tv statunitense “General Hospital”. L’attore è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco durante un furto. Stando a quanto riporta il Los Angeles Times, tre persone erano intente a rubare il convertitore catalitico della sua vettura, il dispositivo che controlla le emissioni di scarico dell’auto. Questi è composto da materiali preziosi in grado di fruttare decine di migliaia di dollari se rivenduti al mercato nero. Possibile che i tre ladri avessero proprio questa intenzione quando sono stati colti sul fatto. L’attore, come riportano i media statunitensi, si era avvicinato inizialmente perché pensava la sua vettura stesse per essere rimorchiata. Quando si è avvicinato per chiedere lumi, uno dei tre ladri, coperto di maschera, ha estratto la pistola ed ha sparato. Wactor è stato soccorso dai paramedici e trasportato subito all’ospedale ma non i medici non sono riusciti a salvargli la vita. Al momento non è stato arrestato il responsabile dell’omicidio. Un crimine che ha sconvolto l’intera serie tv che ha lasciato sul profilo X un messaggio di cordoglio nei confronti dell’attore scomparso. “La famiglia di General Hospital, nell’apprendere la scomparsa prematura di Johnny Wactor, ha il cuore spezzato” si legge nel messaggio. “E’ stato un piacere lavorare ogni giorno con lui – prosegue il tweet – e nel suo genere era unico. In questo momento difficile, le nostre preghiere ed i nostri pensieri vanno ai suoi cari”

Chi era Johnny Wactor, vita privata e carriera

Johnny Wactor era nato il 31 agosto 1986 e tra poco più di tre mesi avrebbe compiuto 38 anni. Non era sposato e non aveva figli, sui suoi canali social non vi sono tracce di fidanzate o compagne. Un profilo Instagram con appena 23 post ma 33mila follower, diverse le immagini in cui è impegnato in arrampicata su roccia, evidentemente uno dei suoi hobby preferiti, al pari del rodeo. In carriera Wactor era diventato famoso per aver interpretato il personaggio di Brando Corbin dal 2020 al 2022 nella serie prodotta dalla ABC. Oltre 160 gli episodi in cui ha recitato prima che il suo personaggio venisse cancellato. In carriera ha recitato anche nei film “Supercell” ed “Uss Indianapolis: Men of Courage” oltre che nelle serie tv “Siberia” ed “Army Wives”. Diverse, però, anche le apparizioni in serie tv e film, da “NCIS” a “Station 19” fino a “Westworld”. L’agente di Wactor, David Shell, ha rilasciato una dichiarazione dopo la scomparsa dell’attore. “Era un esempio morale per chi lo conosceva, ha tenuto sempre la testa alta nella professione che aveva scelto. Un privilegio il tempo trascorso con lui, nei nostri cuori lascerà per sempre un vuoto dopo oltre 10 anni trascorsi insieme”. Sofia Mattsson, l’attrice che aveva il ruolo di consorte di Wactor nella serie General Hospital, ha definito il 37enne “genuino e premuroso, umile e laborioso, il migliore in assoluto”.