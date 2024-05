Alexandra Saint Mleux o Charlotte Siné chi è nuova fidanzata di Leclerc virale

Lui ha vinto il suo primo Gran Premio stagionale, peraltro nella sua Montecarlo, ma nel frattempo anche la vita privata di Charles Leclerc sembra andare a gonfie vele. I paparazzi (oltre a Fedez e Garance Authie) hanno scorto tra il pubblico del GP di Monaco anche la nuova fiamma del 26enne pilota della Ferrari, Alexandra Saint Mleux. “L’unico motivo per vedere un Gran Premio dal vivo” ha commentato qualcuno sui social, dopo aver visto le foto della fidanzata di Leclerc a Montecarlo, alludendo anche alle note complicazioni nel seguire la Formula 1 negli autodromi piuttosto che in tv. Alexandra Saint Mleux ha 22 anni e sta con il pilota monegasco da circa un anno, secondo i bene informati. I due sarebbero stati avvistati assieme a Wimbledon nel 2023, e proprio nel Regno Unito si sarebbe conosciuti, anche se le circostanze rimangono al momento segrete. Lei è una studnetessa di Storia dell’Arte, è appassionata di quadri, sculture ma anche di moda, come si evince dalle foto che pubblica sui suoi canali social. Su Instagram Alexandra Saint Mleux, per esempio, vanta già 147.000 follower, anche se per adesso pubblica pochi contenuti sulla sua vita privata, e sembra essere molto riservata in merito alla sua relazione con Charles Leclerc. Proprio per questo motivo non ci sono molte informazioni su di lei o il suo passato sentimentale. Il suo nome completo è Alexandra Malena Saint Mleux, è nata il 19 giugno 2002 a Parigi, ma è cresciuta a Montecarlo, e potrebbe aver conosciuto il pilota della Ferrari attraverso amici in comune. Di sicuro, la loro relazione è molto solida, considerando che da aprile i due hanno anche un cagnolino – Leo, un bassotto color miele – e che Alexandra è una presenza fissa nei paddock della Formula 1 assieme a Pascale Leclerc, la madre del ferrarista.

Prima di mettersi assieme ad Alexandra Saint Mleux, Charles Leclerc stava con Charlotte Siné, figlia del direttore generale della Societè des Bains de Mer, la più antica e importante società del Principato di Monaco. Studentessa di Architettura classe 2001, Charlotte Sinè è stata assieme al pilota della Ferrari per tre anni, dal 2019 fino al 2022, quando i due annunciarono la fine della loro relazione sui social network, dicendo però che restavano in ottimi rapporti e si auguravano reciprocamente il meglio. La giovane ereditiera monegasca dovrebbe vivere attualmente a Ginevra, in Svizzera, dove ha studiato architettura, e su Instagram ha 808.000 follower. Una piccola curiosità: la ex e la nuova fidanzata di Leclerc sono molto somiglianti, praticamente due sosia sia per fisico che per volto. Insomma lo stesso caso di Noemi Bocchi e Ilary Blasi Quando si dice avere un prototipo.