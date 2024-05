Io Canto Family Jasmine Carrisi non convince

Nella seconda puntata di Io Canto Family è stata Jasmine Carrisi, 23 anni, a sostituire papà Al Bano, 81 anni, in giuria: la defezione del noto cantante, però, si è notata eccome, soprattutto perché la figlia d’arte non è apparsa all’altezza del compito. Una “prestazione” al di sotto della sufficienza per la giovane Carrisi, figlia del cantautore e di Loredana Lecciso, 51 anni. Già in passato la bellissima Jasmine era stata protagonista accanto al padre nel ruolo di giudice: era accaduto su Rai 2 nel programma “The Voice” ma anche lì non aveva convinto. Chi si aspettava la ragazza vivace e scanzonata protagonista sui social network, è rimasto completamente deluso: ai più è sembrata fuori posto ed in molti hanno faticato a riconoscerla. Un ruolo che forse non le è cucito completamente addosso, tant’è che la bella Jasmine non ha portato quella freschezza che ci si aspettava da lei, la più giovane del gruppo dei giurati. Non è riuscita ad esprimersi ed a parte qualche giudizio – peraltro molto poco sintetico – si è notata quando si è definita “emotivamente distrutta” nel commentare la performance di Chiara con il suo papà, l’ex pugile Michele, che si emoziona e piange durante l’esibizione, lasciando tutti in lacrime.

Jasmine Carrisi gli ex fidanzati e la maternità

Jasmine Carrisi è salita agli onori delle cronache anche per le diverse relazioni intrattenute, più o meno con personaggi vip. Non si sa se al momento abbia un fidanzato ma di certo non lo è stato Giovanni Antonacci, 23 anni, figlio del cantante Biagio, 60 anni. I due sono stati fotografati insieme in più di un’occasione però la bella Jasmine ha sempre smentito ogni ipotesi di relazione, sostenendo sempre come i due fossero amici. E naturalmente smentita anche la voce di una presunta gravidanza della ragazza. Peraltro, proprio sul tema maternità, Jasmine era stata chiara in un’intervista rilasciata a Monaica Setta, 59 anni, recentemente. “Dubito di diventare mamma nei prossimi vent’anni, prima di pensarci mi devo sentire completa” ha poi aggiunto ammettendo come al momento le piaccia “stare da sola”. Se con Giovanni Antonacci non ha intrattenuto alcuna relazione, la Carrisi ha avuto una storia con Pierangelo Greco, tiktoker conosciuto al liceo. I due sono stati fidanzati circa due mesi, come ammesso dallo stesso ragazzo: “ci siamo lasciati e solo dopo un paio di mesi o forse un anno ho capito di essere dell’altra sponda”. omosessualità peraltro spiattellata dalla stessa Carrisi in una challenge proprio su Tik Tok quando, senza fare nomi, aveva ammesso di un suo ex gay. Ad oggi la Carrisi e Pierangelo sono solo molto amici, a dimostrazione di come la fine della relazione non abbia intaccato i rapporti tra i due.