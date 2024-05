Alice Petruccioli chi è fidanzata di Lorenzo Sonego c’entra Berrettini

Tennista di punta dell’Italia e 49a posizione nel ranking mondiale ATP. La fidanzata è Alice Petruccioli che lo segue in vari eventi in giro per il mondo ed è stata spesso fotografata in sua compagnia. I due sono ormai una coppia solida e affiatata, dato che secondo i vari esperti di gossip stanno assieme ormai da circa cinque anni. Risulta infatti che il loro primo incontro è avvenuto nel 2019 a Miami, e da lì si sono rapidamente innamorati. Alice Petruccioli è nata nel 1996, anche lei a Torino, e cinque anni fa si trovava a Miami in vacanza durante una pausa dell’università. Studiava infatti negli Stati Uniti, e si è poi laureata in biologia e in chimica alla University of Wisconsin–Superior, ottenendo anche una specializzazione in nutrizionismo. Sonego era invece a Miami per un torneo, a cui partecipava anche Matteo Berrettini, amico di entrambi e vero Cupido della situazione, avendo permesso l’incontro tra il collega e la sua attuale fidanzata. In una intervista di qualche anno fa Lorenzo Sonego ha raccontato di aver conquistato la sua fidanzata 28enne Alice Petruccioli mettendosi a ballare latinoamericano, anche se non c’era la musica adatta in sottofondo. La relazione tra i due va a gonfie vele, anche perché lei è una grande amanti dei viaggi, per cui si trova assolutamente a suo agio nel seguire il compagno tra i vari spostamenti del suo lavoro. La fidanzata di Lorenzo Sonego come ha infatti raccontato qualche tempo, spiegando come quello che per molte coppie potrebbe essere un ostacolo per loro si è rivelato in realtà un ulteriore elemento di coesione. Se volete seguire Alice Petruccioli sui social, questo è il suo profilo Instagram. Per quanto riguarda il lavoro della ragazza del tennista fa da anni la nutrizionista.

Alice Petruccoli sempre accanto a Lorenzo Sonego durante le vittorie

La vittoria della Coppa Davis a fine 2023 ha risvegliato nel pubblico italiano l'amore per il tennis per i nostri atleti impegnati nei vari tornei della stagione. Tra di essi c'è anche Lorenzo Sonego, il 29enne torinese che nel 2020 è divenuto il primo tennista italiano a battere Novak Djokovic in un torneo ATP 500. Sonego ha fatto parte della squadra italiana che ha vinto la Davis, e in carriera ha raggiunto due volte gli ottavi di finale del Roland Garros, mentre oggi si trova in 49a posizione nel ranking mondiale ATP.