Anticipazioni Chi l’ha visto stasera 29 maggio la scoperta su Siu

La stagione estiva televisiva tra repliche e rimpasti è già partita ma non per Chi l’ha visto che stasera 29 maggio sarà regolarmente in onda su Rai 3 e lo farà per altre numerose puntate. Due i casi di attualità recente per la trasmissione condotta da Federica Sciarelli poi spazio ad una tematica cara alla trasmissione ormai da settimane. Stando alle anticipazioni della puntata di Chi l’ha visto di stasera 29 maggio, il tema principale che sarà affrontato è quello della scomparsa di Gianfranco Bonzi, avvenuta lo scorso 23 marzo a Milano. L’uomo, 59 anni compiuti e di mestiere custode di un palazzo in zona Brera, sembrerebbe essere sparito per la vergogna dopo aver subito una truffa amorosa. Secondo quanto è stato ricostruito finora, l’uomo aveva iniziato a sentire una donna online che si spacciava per la nota cantante albanese Dua Lipa. La persona dietro l’account lo avrebbe convinto a farsi dare dei soldi, fino a diverse migliaia di euro, per poi volatilizzarsi. A quel punto, l’uomo avrebbe deciso di sparire per la vergogna, lasciando casa con un trolley e i documenti, ma senza portafogli, carta di credito e cellulare. Lo stesso Gianfranco Bonzi aveva annunciato la sua decisione di sparire in un post su Facebook, ma da allora la famiglia – il figlio Luca e anche il fratello – lo stanno cercando, con l’aiuto della trasmissione di Rai 3. Le ricerche continuano, con la speranza di riuscire finalmente a ritrovare l’uomo, dopo alcune segnalazioni rivelatesi però dei buchi nell’acqua. Questa sera, Federica Sciarelli rivelerà un dettaglio inedito sulla scomparsa di Gianfranco Bonzi: il contenuto del trolley con cui l’uomo è sparito lo scorso marzo. Non sarà l’unico caso di cui si occuperà la puntata del 29 maggio di Chi l’ha visto stando alle anticipazioni. Il programma di Rai 3 cercherà di fare luce anche sulla misteriosa morte della sedicenne Manuela Murgia, il cui corpo è stato rinvenuto nella gola di Tuvixeddu, in Sardegna. Le autorità hanno considerato il caso come un suicidio, ma i famigliari della ragazza non hanno mai creduto a questa versione dei fatti, e questa sera in studio spiegheranno i loro dubbi e chieranno una riapertura delle indagini.

In chiusura di puntata, il programma condotto da Federica Sciarelli tratterà infine il caso di Soukaina El Basri, una influencer di 30 anni conosciuta sui social come Siu. Biellese di origini marocchine, nei giorni scorsi è stata soccorsa in casa sua dopo aver riportato una ferita al petto, e tutt’oggi si trova ancora in ospedale in gravi condizioni. Chi l’ha visto questa sera proverà a fare chiarezza su quanto avvenuto la notte dell’aggressione, in particolare sulle numerose versioni discordanti fornite agli inquirenti dal marito della donna, Jonathan Maldonato, attualmente indagato per tentato omicidio.