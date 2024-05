Casa a Prima Vista Ida di Filippo fidanzato chi è: giovane compagno

Ida Di Filippo, 42 anni, è ormai una vera e propria star, per molti la protagonista principale di “Casa a prima vista” il programma su Real Time che tiene incollati milioni di italiani davanti al piccolo schermo. Lei è una delle tre agenti dell’edizione Milano della trasmissione e fa coppia con Mariana D’Amico, 36 anni, e Gianluca Torre, 54 anni. Corrado Sassu, Blasco Pulieri, 45 anni, e Nadia Mayer, 60 anni, invece, compongono i tre dell’edizione Roma. Salernitana classe ’82, è felicemente fidanzata con Pietro Albano, 34 anni. Non è un volto noto della tv oppure influencer, è un infermiere che vive e lavora a Milano, precisamente all’ospedale Niguarda. E proprio il fatto che il suo compagno si trovasse nella città meneghina, Ida Di Filippo ha dovuto affrontare uno scoglio importante: un vero e proprio bivio, tra il restare nella sua città dov’è cresciuta oppure mollare tutto e seguirlo a Milano. E lei, per amore, ha deciso per il trasferimento: una scelta più azzeccata che mai, considerato come proprio nella città meneghina è stata scovata per il programma tv in cui è diventata una star assoluta. I due sono molto uniti e le prime immagini insieme risalgono addirittura al 2014. La passione in comune per i viaggi, dalla Sardegna fino ad Ibiza e Sharl El Sheik, il luogo scelto per festeggiare l’ultimo compleanno della donna. Otto anni la differenza di età tra i due, eppure a guardare le immagini postate sui social, non sembra proprio esserci questo problema tra i due che ormai vivono felicemente già da tempo. E chissà che tra qualche tempo non decidano anche di convolare a giuste nozze: sarebbe il coronamento perfetto della storia d’amore tra i due che appassiona sempre più gli italiani.

Casa a Prima Vista dove convive Ida Di Filippo

Agente immobiliare di successo e star di Casa a Prima Vista, confessiamolo, fa curiosità dove vive Ida Di Filippo. La salernitana sta sempre a dover vendere abitazioni agli altri e ha svelato cosa ha scelto per lei e il suo compagno Pietro. Anche questa è stata una scelta per amore, che emersa durante una delle punture del fortunato programma di Real Time con Mariana D’Amico. Ida Di Filippo convive con il fidanzato in periferia di Milano, in una villetta tranquilla in un quartiere residenziale. Il motivo è che il compagno fa spesso turni di notte e per questo di giorno ha poi bisogno di dormire per recuperare sonno. Cosi Milano centro non era di certo adatta per loro.