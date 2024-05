Melissa Satta e la nuova maternità: la confessione a Diletta Leotta

Melissa Satta, 38 anni, è una delle show girl più famose e conosciute in Italia. Non solo per la sua indiscutibile bellezza ma anche per essere costantemente sotto i riflettori del gossip. La sua relazione con il tennista Matteo Berrettini, 28 anni, è stata oggetto di discussione in tutti i bar italiani e non solo. La show girl, peraltro, ha subìto insulti di ogni genere, accusata dei numerosi problemi fisici del tennista che di fatto hanno fermato la sua carriera. I due si sono detti addio qualche mese fa ma l’eco della relazione è ancora forte. La Satta, però, ha già voltato pagina e guarda al futuro, come raccontato a “Mamma Dilettante” il podcast di Diletta Leotta, 32 anni, in onda a partire dalle 15 di oggi. La Satta è stata esortata anche sul tema gravidanza. “Mi piacerebbe avere un altro figlio” ha ammesso la Satta che però ha anche sottolineato come Maddox, il figlio avuto da Kevin-Prince Boateng, 37 anni, abbia già 10 anni. “Sarebbe un perfetto fratello maggiore – ha spiegato – il mio ne ha 11 in più”. La difficoltà maggiore, però, è rappresentata dalla ricerca dell’uomo ideale. La show girl è infatti convinta come spaventi gli uomini essendo autonoma ed indipendente. E si è anche data una spiegazione del perché intreccia relazioni con persone esposte: “Non è facile essere sempre criticato e giudicato, stare ogni giorno sui giornali, non piace a tutti e quindi è difficile avere una relazione con un ragazzo dal lavoro normale” ha poi aggiunto, ammettendo al momento di essere single e di stare bene in questo momento.

Melissa Satta ed il nuovo amore: è l’ex di Giulia De Lellis

Nel podcast ha ammesso in più di un’occasione di essere single e soprattutto di essere felice così. Eppure sembra proprio che abbia mentito. Proprio ieri, infatti, il settimanale Chi ha pubblicato le immagini di Melissa Satta in compagnia con il suo nuovo amore. Si tratta di Carlo Beretta, 27 anni, nipote di Bartolomeo Beretta, fondatore della nota fabbrica di armi Beretta. I due sono stati fotografati a Madrid ma anche in Costa Smeralda, nelle splendide acque della Sardegna teatro di baci infuocati e carezze che non lasciano dubbi: è nato un nuovo amore. I due starebbero vivendo d’amore e d’accordo e la relazione starebbe procedendo a gonfie vele tanto che la Satta avrebbe presentato il ragazzo in famiglia. Ed al momento non sembrerebbe importante tantomeno un ostacolo la differenza di età di ben 11 anni. Carlo Beretta, peraltro, era tornato single recentemente dopo quattro anni di unione con Giulia De Lellis, 28 anni. Tra i due sarebbe finita per divergenze di vedute riguardo il futuro ma l’influencer ha già trovato conforto tra le braccia di Giano Del Bufalo, 36 anni.