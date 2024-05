Vite al Limite Shakyia oggi: truffa a Nowzaradan e resuscitata tre volte

La paziente che il dott Nowzaradan ha avuto in cura in una delle puntate della dodicesima stagione del suo programma è probabilmente una delle più giovani. Un’autentica delusione per il chirurgo bariatrico e per gli spettatori di Vite al Limite. Shakya Jackson si era presentata con tutte le buone intenzioni per ridurre il suo peso arrivato 26 anni a 297 kg o almeno così sembrava invece tutto lascia pensare che si sia trattata di un’autentica truffa. Ovviamente come quasi tutti coloro che partecipano al programma in onda su Real Time sono tante le patologie di cui Shakya di Vite al Limite soffre. La donna ha difficoltà a camminare, soffre di asma e linfedema, tumore che le ha portato numerosi problemi. Inoltre il suo passato non è stato per nulla facile, infatti Shakya ha dovuto sopportare un affidamento, una violenza e diversi eventi traumatici che hanno segnato la sua vita. Per questo fin da piccola ha deciso di ricorrere al cibo per trovare conforto. Con l’arrivo come paziente di Vite al Limite Shakya però è sembrata decisa a cambiare totalmente il suo destino e dare una sterzata significativa alla sua esistenza. All’inizio la ragazza viveva con la madre Natasha, il patrigno, la sorella Shaniqua e i suoi tre figli. Sembrava che avesse un solido sistema di sostegno intorno a sé. Infatti, Shaniqua e Delilah, un’amica di Shakyia, hanno accompagnato la paziente a Houston, in Texas, per tre giorni per incontrare il dottor Now. Ma le cose hanno preso una piega drammatica una volta che Shakyia è tornata a casa. Non si è presentata all’appuntamento di controllo dopo due mesi e l’obiettivo stabilito insieme al chirurgo era quello di perdere almeno 23 kg. Dopo mesi il dott. Nowzaradan è riuscito a contattarla e scoprì che Shakya aveva sofferto di insufficienza respiratoria oltre a dover usare un deambulatore per potersi muovere. Inoltre era stata cacciata dalla madre e quindi viveva sola in albergo, una situazione incredibile che ha portato quindi a non avere più lo stesso sostegno che sembrava avere fin dall’inizio del suo percorso a Vite al Limite. Alla fine in un anno le cose non sono cambiate, almeno come si è visto nel programma e nonostante tutti gli sforzi e l’abnegazione mostrata dal dott. Nowzaradan per aiutare la sua paziente. Shakya di Vite al Limite aveva iniziato il suo percorso con il peso di 297.4 kg ma era riuscita a perdere solo 9.3 kg arrivando ad un peso finale di 288 kg, decisamente troppo lontano per poter candidarsi ad un intervento di chirurgia bariatrica. Anche in questo caso però il dott. Nowzaradan si è mostrato disponibile a darle una seconda chance spiegando che poteva darle una nuova possibilità di prenderla di nuovo come paziente. Shakyia ha promesso di voler perdere peso e che si sarebbe trasferita a Houston proprio per ritornare nel programma. In realtà le cose non sono andate proprio come promesso.

Shakyia Vite al Limite oggi: peso e nuova vita apparente

Shakyia di Vive al Limite oggi vive ancora a Charlotte e ha avviato una propria attività nel settore dell’artigianato. In realtà non ha rispetto il patto e il pubblico l’ha attaccata perché crede che in realtà si sia trattata di una truffa per farsi notare in tv e ricevere un compenso. Vende accessori decorati con perline, custodie per telefoni e realizza anche braccialetti. Non si sa se ha perso peso dato che non ha pubblicato foto sui social e non sono reperibili scatti che possono far capire se la paziente è riuscita nel suo intento. Sul suo account Facebook non menziona la perdita di peso e nemmeno dettagli su Vite al Limite. In realtà la puntata che su Real Time è andata in onda a maggio 2024 è stato registrato tra il 2022 e il 2023 e proprio in quel periodo ha scritto di essere stata sul punto di morire ben 3 volte quell’anno, suggerendo che potrebbe aver attraversato alcune crisi di salute che non sono state menzionate nell’episodio. Insomma sostiene che sia resuscitata almeno tre volte ma anche questo è sempre da verificare considerando le promesse non mantenute per tutta la puntata. Nel marzo 2024, Shakyia ha postato un selfie sorridente ed è apparsa felice della sua vita. “Questo sorriso racchiude mille parole che non riesco nemmeno a spiegare. So solo che sono in pace con me stessa e questo sorriso lo conferma”. Shakya di Vite al Limite oggi ha 28 anni e sembra aver trovato un minimo di equilibrio nella sua sfortunata vita.