Terra Amara Sermin che fine fa: muore come nel terremoto

Il finale di Terra Amara, in onda in Italia il 6 giugno in prima serata su Canale 5, svela a 10 anni dai fatti di Cukurova che fine fanno tutti i protagonisti della serie turca. Tra questi spicca la perfida Sermin che muore ma non di vecchiaia. Con il marito scappato quando era giovane, il primo figlio che si è suicidato, il fratello morto e la figlia Betul in prigione con l’ergastolo a vita, si potrebbe dire che già aveva fatto la fine che meritava dopo aver tramato contro Zuleyha. E invece no, nell’ultima puntata di Terra Amara l’ennesima beffa spetta a Sermin. Sola e allontanata da tutti la madre di Betul rimane senza casa, senza soldi e senza dignità. Si guadagnerà da vivere arrangiandosi, facendo i lavori più disparati tra cui quella di donna delle pulizie. Il personaggio interpretato dall’attrice turca Sibel Taşçıoğlu, e per questo ruolo ha vinto anche il corrispettivo del Golden Globe in patria, è stato cruciale per gli sviluppi delle ultime stagioni della soap turca. Da quando è scomparso, infatti, Demir a seguito della morte anche di Ylmaz, la dualità della narrazione si è spostata sull’asse Betul-Zuleyha. Se il personaggio di Hilal Altinbilek in questa battaglia ha potuto contare su due uomini fedeli e scaltri, Fikret e Hakan, la perfida imprenditrice a cui presta il volto Ilayda Cevik non è stata così fortunata. A infiammare la sua sete di vendetta è stata sempre sua madre, a manovrarla come un burattino c’era lei, quella donna che voleva vendicarsi per la truffa al figlio calpestando anche la dignità dell’unica persona che le era rimasta, che non doveva poi amare così tanto. Così il personaggio della madre di Betul è sempre stato particolarmente antipatico e per questo i telespettatori non aspettavano altro che appagata la loro sede di vendetta nei suoi confronti. In Terra Amara Sermin muore mentre si trova sul posto di lavoro. Non un incidente, un decesso bianco per intenderci, bensì un evento improvviso. Sermin ha un infarto nel palazzo comunale di Cukurova, dove è stata presa come inserviente. All’improvviso, come un terremoto, stramazza al suolo con la scopa in mano e non ci sarà nulla da fare per lei.

Potrebbe interessarti anche: Terra Amara Fikret sposa Zeynep ma il fantasma Zuleyha rovina il finale

Terra Amara non è Sermin l’attrice morta nel terremoto

Non è l’attrice che interpreta Sermin in Terra Amara ad essere morta durante il terremoto in Turchia dell’anno scorso. L’equivoco è nato sia per la dicitura riguardo al suo decesso improvviso nella sinossi della soap turca, sia perché a perdere la vita in una maniera così tragica nella realtà è stata un personaggio a lei molto vicino. Si tratta di Emel Atici che, in Bir Zamanlar Çukurova, interpretava il braccio destro del personaggio di Sibel Taşçıoğlu.