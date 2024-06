Endless Love il segreto di Mujgan e chi l’ha ridotta in coma

Per rafforzare la richiesta di divorzio da Emir servono prove, così la coppia formata da Nihan e Kemal porta alla ribalta il segreto di Mujgan quasi sul finale di Endless Love. La madre di Emir non è morta, questo è trito e ritrito già lo sappiamo, e non nessuno di noi ha abboccato alla versione del tentato suicidio della donna. Per fortuna non servono molte puntate per portare a galla la verità su chi ha tentato di uccidere Mujgan. Nihan e Kemal dopo brevi ricerche, tra un incorensione e l’altra per allungare il brodo, trovano Nursen. Vi starete chiedendo, giustamente chi è Nursen in Endless Love. Si tratta di una donna di servizio che lavorava personalmente per la madre di Emir e che, ritiratasi a vita privata forzatamente, non vedeva l’ora per vuotare il sacco. Il certificato di morte di Mujgan, ritrovato da Kemal, è falso perché il medico che lo ha firmato e che tiene ancora attualmente in cura la madre di Emir è stato minacciato e costretto a farlo dallo stesso perfido imprenditore. Sempre Nursen rivelerà un altro segreto importante di Endless Love per il gran finale, non c’è stato nessun tentativo di suicidio ma di omicidio. A tentare di uccidere Mujgan è stato suo marito Galip. Il personaggio interpretato dall’attore Burak Sergen sospettava che la moglie lo tradisse e andò in paranoia. Emir ha un fratello minore e Galip, preso dalla rabbia, ha cercato di uccidere la moglie pensando che non fosse suo figlio ma dell’amante della donna. Ovviamente nulla di vero, la poverina è rimasta paralizzata e con gravi problemi respiratori, una malattia conseguenza del tentativo di suo marito di strangolarla e buttarla giù dal balcone. Kemal, finalmente, darà pace alla sua sete di vendetta e andrà da Emir a spifferare tutto. Il marito di Nihan era al corrente del ricovero della madre e del fatto che Mujgan non fosse morta e non avesse tentato il suicidio. Insomma era complice del padre. L’amara scoperta rivelatagli dal personaggio interpretato dall’attore Burak Ozcivit è di avere un fratello. Preso dalla rabbia, raggiungerà sua madre Mujgan dove è ricoverata e nascosta e pur di sapere dove si nasconde suo fratello per poco non l’ammazza togliendole l’ossigeno. Sarà Nihan, interpretato da Neslihan Atagül, a salvare la suocera.

Endless Love a che serve scoprire il segreto di Mujgan

Nella trama di Endless Love ci hanno fatto passare dalle anticipazioni turche questa scoperta su Mujgan come una delle tappe più importanti di Kara Sevda. Alla fine, almeno a nostro parere, è una storyline del tutto inutile per le sorti dei protagonisti della soap turca in onda su Canale 5. Non c’era certo bisogno per Nihan vedere che Emir (l’attore Kaan Urgancıoğlu) ammazzasse sua madre per capire quanto è una brutta persona. Mentre Kemal porta a casa una vendetta di Pirro nei confronti del rivale in amore visto che lui ha sedotto la sorella Zeynep portandola al divorzio e a interrompere la gravidanza.