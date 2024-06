Ni una mas serie Netflix chi è stato: come finisce il libro

Ni una mas, serie Netflix prodotta in Spagna, è incentrata sul tema della violenza sulle donne ed è tratto da un omonimo romanzo. La trama vede che in una scuola superiore, una ragazza di 17 anni di nome Alma (Nicole Wallace) appende uno striscione in cui avvisa di fare attenzione, perché nell’istituto è presente uno stupratore. Da qui, ovviamente, tutta la vita della scuola e dei suoi studenti e studentesse cambierà. La serie tratta quindi il tema della violenza e del consenso, ed è dedicata a un pubblico adolescenziale. Scritta da Marta Font, Eduard Cortés e David Ulloa, è tratta dall’omonimo romanzo del 2021 di Miguel Sáez Carral. Non si tratta di una storia vera, ma sicuramente le vicende narrate in Ni una mas ricordano molti casi simili avvenuti negli anni, in Spagna e non solo e in contesti anche diversi da quello scolastico. Tutti elementi che contribuiscono a rendere la serie Netflix molto attuale. In realtà c’è un aspetto che è legato ad una storia vera e riguarda l’account social usato dalla protagonista. Il meccanismo della serie Netflix è intrigante, dato che si pone come un mistero, spingendo il pubblico a voler scoprire cosa è successo davvero e chi è il responsabile della violenza che è avvenuta. Nel corso degli otto episodi di Ni una mas, apprendiamo gradualmente cosa è successo dopo che Alma si è recata alla festa e, dopo aver fatto uso di droghe, è sparita per diverso tempo. La ragazza ha subito appunto un abuso e intende denunciare il responsabile, ma a causa del suo stato di alterazione non ricorda bene chi è stato. Solo alla fine scopriremo chi è stato a violentarla

Potrebbe interessarti anche: Ni una mas chi ha ispirato la serie Netflix nella realtà

Ni una mas chi è David il colpevole della violenza

La serie di Netflix segue abbastanza fedelmente il romanzo da cui è tratta, per cui il finale è lo stesso per le due opere. Per questo al termine della visione ci si chiede chi ha stuprato Alma in Ni una mas. Il colpevole è David, il personaggio interpretato dall’attore José Pastor: è amico di Alma da tanti anni, lei lo considera una delle persone a cui è più vicina, ma lui è da sempre segretamente innamorato di lei, anche se la ragazza non lo ha mai calcolato sotto questo punto di vista. David si difende dicendo che anche lei voleva venire a letto con lui, dato che aveva inizialmente detto di volersi vendicare del ragazzo che le piace, cioè il fratello di Greta. La ragazza aveva però poi cambiato idea, ma essendo in stato di semi-incoscenza non aveva potuto opporsi alla violenza. Ciò che lascia spiazzato il telespettatore è che nel finale di Ni una mas scopriamo anche che non c’è solamente il caso di Alma, ma anche diversi altri episodi di abusi e violenza avvenuti all’interno della scuola, che devono essere ugualmente denunciati e portati alla luce. Questo dovrebbe quindi portare ad una ipotetica seconda stagione del prodotto Netflix che pian piano sta scalando le classifiche della piattaforma streaming.