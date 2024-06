Francesca Frongia cosa c’entra con Chi l’ha visto e Donatella Raffai

Si sta creando parecchia confusione attorno alla morte di Francesca Frongia dopo l’annuncio arrivato dalla redazione di Chi l’ha visto. La makeup artist è scomparsa all’età di 68 anni a causa di una malattia ed era sì una colonna portante della trasmissione di Raitre ma non come ve lo immaginate voi. Francesca Frongia non era tra le conduttrici o giornaliste di Chi l’ha visto, lavorava dietro le quinte perché era truccatrice dei volti del programma, da Federica Sciarelli ad altre protagoniste. La confusione nasce dai titoli che hanno descritto la morte di Francesca Frongia con “lutto alla Rai” o “morte a Chi l’ha visto” lasciando i lettori nel dubbio su chi fosse deceduto nella TV di Stato. Il misunderstanding per l’addio alla truccatrice Rai si è acuito anche dopo il cordoglio di Bianca Guaccero su Instagram che, per chi non si è informato inizialmente, è stato mal interpretato pensando che ad aver avuto un malore fatale fosse stata una conduttrice collega del volto di Detto Fatto. Insomma dopo tutte queste nuove informazioni riguardo a chi era la causa della morte di Francesca Frongia, c’è un altro “mito da sfatare” che si sta sempre di più ampliando a macchia d’olio su Facebook a causa dei soliti post spazzatura. Si è fatto credere infatti in numerose fake news social che fosse morta Donatella Raffai la prima conduttrice di Chi l’ha Visto. Purtroppo la storica giornalista di Rai 3, moglie di un regista Rai, era già scomparsa dal piccolo schermo, dopo una riflessione condivisa con la sua famiglia, già nel 2000. Il timone di Chi l’ha visto è passato poi nelle mani di Federica Sciarelli che con la stessa classe e professionalità ha portato avanti da oltre 20 anni la trasmissione, ancora oggi tra le più seguite di Rai 3. Dopo questo piccolo equivoco non si è potuto fare a meno di ricordare anche la conduttrice che, nonostante l’assenza della tv, non ce l’ha fatta.

Francesca Frongia e Donatella Raffai causa morte

Donatella Raffai di Chi l’ha Visto è morta nel 2022 a causa di una malattia di lungo corso, un tumore ma non venne mai presentato dove. Questo doveroso silenzio da parte della famiglia aveva creato una tale aura di mistero sulla scomparsa della giornalista fino al diffondersi di fake news, ancor prima del suo reale decesso. Voci di corridoio, più gossip che di cronaca, avevano svelato che Donatella Raffai era morta a causa di un tumore al cervello, non sono però arrivate mai conferme al riguardo, quindi non ce la sentiamo di confermare questa versione. Come avete potuto capire, insomma, Francesca Frongia, la truccatrice è morta oggi, c’entra con Chi l’ha visto in quanto lavorava per la redazione in qualità di make up artist ufficiale del gruppo. Con Donatella Raffai, invece, non aveva nulla in comune, se non purtroppo una malattia di cui sono state vittime.