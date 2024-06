Francesca Frongia chi era: causa morte nel ricordo dei vip

Quando è arrivata la notizia di Francesca Frongia, definito un lutto per la Rai, si è spezzato il cuore di molti protagonisti della TV di Stato. Probabilmente, anzi sicuramente, la truccatrice della redazione di Chi l’ha visto e altri programmi era molto apprezzata non solo per le sue doti di truccatrici ma anche per l’umanità che mostrava ogni giorno in un settore non facile come quello del trucco televisivo. Dopo essersi diplomata in grafica pubblicitaria come visibile sul suo profilo LinkedIn, la truccatrice amica di Bianca Guaccero, morta oggi, si è diplomata all’Accademia di trucco e viene assunta come makeup artist nel 1995 continuando a truccare anche in privato. Per quanto riguarda il lavoro della visagista, ha preso parte a diverse trasmissioni per la TV di Stato. Francesca Frongia da truccatrice ha lavorato non solo per Chi l’ha visto e Bianca Guaccero ma anche in diversi speciali per la Rai truccando giornaliste come Laura Chimenti e altre colleghe. Soprattutto la sua bravura è dovuta ad una particolare trasmissione in curriculum che dimostra le sue particolari doti di trasformismo. La truccatrice Rai morta oggi ha fatto parte del team di Tale e Quale Show nel 2020 ed era tra le prime truccatrici all’opera per giocare sull’incredibile somiglianza tra concorrente e cantante da imitare. Spicca tra i vip di chi si è occupata per Tale e Quale anche Francesco Paolantoni, tra l’altro spesso se, conoscete la trasmissione, Carlo Conti ha sempre fatto i complimenti ai più importanti per lui del backstage, ovvero i makeup artist del suo show. Per quanto riguarda la vita privata di Francesca Frongia era vedova e dovrebbe avere due figlie di nome Erika e Aurora, inoltre dovrebbe aver vissuto a Roma di cui era originaria. Tanti i vip che si sono uniti al cordoglio per la scomparsa della truccatrice Rai. Prima l’intera redazione di Chi l’ha visto ha voluto ricordare la cara collega poi l’amica Bianca Guaccero, conosciuta dietro le quinte di Detto Fatto. Non ultima la giornalista Cinzia Fiorato che su Facebook ne ha voluto ricordare l’ottimismo e la caparbietà.

Francesca Frongia malattia

La causa della morte di Francesca Frongia truccatrice Rai è stata una grave malattia. A dirlo tra le righe è la giornalista Cinzia Fiorato non entrando nello specifico di quanto accaduto. Ha spiegato che meno di un mese fa aveva detto che probabilmente era quasi tutto risolto riguardo le sue condizioni di salute e invece probabilmente la situazione è poi precipitata all’improvviso. Altri utenti parlano di un suo ottimismo e di una sua voglia di farcela e che la sua battaglia doveva essere sempre portata avanti.