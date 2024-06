Isola dei Famosi 2024 finale: montepremi e favoriti

L’ultimo atto dell’Isola dei Famosi 2024 andrà in onda tra poche ore: stasera, infatti, si diputerà la finale con i sei nafraghi rimasti che si giocheranno la vittoria ed il montepremi. Samuel Peron, 42 anni, il ballerino che ha vissuto in solitaria gli ultimi giorni del reality in qualità di finalista segreto – ma stasera si ricongiungerà con il gruppo intero – contenderà la palma di campione a Aras Senol, 31 anni, Artur Dainese, 34 anni, Edoardo Franco, 27 anni, Alvina Verecondi Scortecci, 34 anni ed Edoardo Stoppa, 54 anni. In conduzione, ovviamente, Vladimir Luxuria, 58 anni. In attesa di scoprire chi vincerà davvero l’edizione più noiosa e criticata di sempre, un primo colpo di scena l’hanno dato proprio i bookmakers. Fino a poche ore fa, infatti, Edoardo Stoppa era il favorito assoluto, con un distacco più che ampio su Edoardo Franco: a seguire Alvina ed Aras poi Samuel Peron fino ad Artur, ultimo. Nell’imminenza della puntata, però, Edoardo Franco ha guadagnato terreno nei confronti del compagno di Juliana Moreira: al momento una sua eventuale vittoria è quotata 3,25 o 3,50 volte la posta. E guadagna posizioni anche Alvina, con qualcuno che ha anche ipotizzato una sua vittoria sui social. Non sembrano invece aver speranze sia Samuel Peron che Artur. Ma quanto guadagnerà il naufrago che vincerà questa edizione? Il montepremi è di 100mila euro ma la metà, da contratto, deve essere devoluta in beneficenza.

Isola dei Famosi 2024: televoto flash, sorprese e messaggio di Luxuria

Nella puntata che andrà in onda stasera, ovviamente, non mancheranno le sorprese: tra queste i protagonisti del reality che potranno riabbracciare nuovamente i loro cari direttamente sulle spiagge dell’Honduras. Nella puntata finale, peraltro, vi sarà subito un colpo di scena: un televoto flash con protagonisti Aras Senol ed Edoardo Franco per scoprire chi dovrà abbandonare Cayo Cochinos per primo. Come sempre i telespettatori potranno votare secondo i canali abituali, dall’App fino al sito web. Finale a cinque, quindi, con Aras Senol che dovrebbe abbandonare subito il gioco, almeno secondo i pronostici. Ed in una edizione con polemiche e critiche, non è mancato il messaggio finale di Vladimir Luxuria. La conduttrice ha dapprima invitato tutti i telespettatori a non perdersi l’ultimo appuntamento con il reality show poi ha ringraziato tutti coloro che hanno lavorato alla trasmissione per poi spegnere ogni tipo di polemica riguardo alla sua conduzione: Luxuria ha respinto al mittente le accuse di “aver fatto le scarpe” ad Ilary Blasi spiegando come non abbia mai chiesto la conduzione ma, anzi, le è stata affidata.