Quando inizia Temptation Island 2024 e chi conduce

La nuova edizione di Temptation Island è ormai pronta a partire. Dopo un anno “di pausa”, torna il reality show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, 62 anni. Il viaggio attraverso i sentimenti di coppie stabili, fidanzate e senza figli, che metteranno a loro prova i sentimenti nei confronti del partner. Viranno 21 giorni divisi in un resort di lusso in Sardegna, Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, in compagnia di ragazze e ragazzi single che hanno il compito di “tentare” i concorrenti impegnati. Al termine del percorso – ma, se necessario, anche prima – le coppie davanti al falò, emblema del reality, decideranno se uscire dal programma insieme oppure separati dicendosi addio definitivamente. Ancora pochi giorni ed i fan del programma potranno vivere le nuove storie: la nuova edizione, infatti, dovrebbe andare in onda giovedì 20 giugno oppure la settimana successiva, il 27 giugno, su Canale 5 in prima serata. Appuntamento ormai classico dell’estate di Mediaset, in onda tra giugno e luglio, è arrivato all’11ma edizione della versione “classica”, escluse quindi le edizioni Vip e la prima, intitolata Vero Amore, nel 2005. Il conduttore sarà ancora una volta l’ex gieffino Filippo Bisciglia, 46 anni. Ha partecipato all’edizione numero 6 del Grande Fratello, ha condotto tutte le edizioni andate in onda ad eccezione dell’ottava, spostata a settembre-ottobre del 2020 causa Covid e condotta da Alessia Marcuzzi, 51 anni.

Temptation Island 2024: le prime coppie

Al momento sono state presentate solo due coppie tra quelle protagoniste della prossima edizione di Temptation Island. La prima coppia su cui si sono alzati ufficialmente i veli, è quella composta da Siria, 22 anni, e Matteo. I due sono fidanzati da 7 anni ed è stata la donna a chiamare la produzione. Negli ultimi anni il suo fisico ha subìto una netta trasformazione: ben 85 kg persi. Originaria di Gela ma residente a Massa Carrara, Siria vuole ora capire se il suo ragazzo la accetta così com’è attualmente. Marco, che ha accettato di partecipare al programma, ha rivelato la sua sorpresa per la decisione della fidanzata: secondo l’uomo, infatti, nella loro relazione non c’è nulla che non vada pur ammettendo di essere geloso della sua fidanzata soprattutto dopo il netto cambiamento fisico di Siria. La seconda coppia presentata ufficialmente è quella composta da Jenny e Tony, catanesi e fidanzati da cinque anni. Anche in questo caso è stata la donna a scrivere al programma. Secondo la ragazza, il suo fidanzato non le permette di vivere la vita che vorrebbe: Tony, invece, lavora come Dj ed ha intorno sempre molte ragazze. Una situazione che non piace a Jenny che ha anche svelato come le siano state inviate chat di conversazioni tra il suo fidanzato ed un’altra donna. La spiegazione di Tony? Profilo hackerato.