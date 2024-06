Sissi 3 Alma nella realtà era l’amante? Le fonti

In Sissi 3 in onda su Canale 5 nel cast c’è un nuovo bizzarro personaggio: la fotografa Alma. A chi ha un minimo di conoscenza storica fa già strano pensare che all’epoca esistesse una reporter che girava il mondo a fare fotografie. Per di più sembra davvero fuori contesto un’amicizia così stretta tra l’Imperatrice e una sconosciuta incontrata per caso durante la figa da Franz con il figlio Rodolfo. I due si recheranno, nel corso di Sissi 3, a casa della giovane donna, una piccola isola nel Sud della Francia, dove faranno la conoscenza del padre di Alma, che è un ex soldato rimasto invalido dopo la battaglia di Solferino. Nel corso delle sei puntate di questa stagione, le due donne stringeranno un forte legame. Alma è interpretata dall’attrice tedesca Deniz Orta, nata a Brema nel 1991, ed è nota soprattutto per aver recitato in 10 episodi della serie tedesca del 2018 Dogs of Berlin, disponibile su Netflix. Secondo fonti storiche ufficiali dell’epoca il personaggio di Alma in Sissi 3 è totalmente inventato dagli sceneggiatori della serie tedesca Andreas Gutzeit, Elena Hell e Robert Krause. C’è però un’ipotesi che circola soprattutto negli ultimi anni che vede Sissi potenzialmente lesbica. Facendo riferimento a qualche appiglio storico, alcuni esperti sostengono che Sissi abbia avuto una relazione con la sua dama di compagnia Ida Ferenczy e che anche con altre due dame, Marie Festetics e Irma Sztáray, il rapporto fosse più di una semplice amicizia. Sebbene diversi personaggi presenti in Sissi siano realmente esistiti, la nobildonna bavarese è divenuta nel tempo una figura romanzesca, per cui molte storie che girano su di lei sono inventate, e ovviamente anche gran parte di quanto viene raccontato in questa serie tv che in Italia va in onda su Canale 5.

Sissi 3 ambientazione storica di Alma

Il contesto in cui si muovono i personaggi di Sissi 3 è comunque realistico, e si rifà alla storia dell’Europa dell’Ottocento. Lo stesso vale ovviamente anche per Alma. La battaglia di Solferino, in cui ha combattuto suo padre, è un evento storico realmente accaduto. Si tratta di una battaglia che ha avuto luogo il 24 giugno 1859 in Lombardia, dalle parti del Lago di Garda, nell’ambito della seconda guerra d’indipendenza italiana. L’esercito del Regno di Sardegna e quello francese erano alleati contro l’Austria e avevano come obiettivo la liberazione del Lombardo-Veneto. Tradizionalmente, la battaglia viene identificata come di Solferino e di San Martino, ma si parla spesso anche di due battaglie separate: quella di San Martino, tra sardi-piemontesi e austriaci, e quella di Solferino tra francesi e austriaci. Lo scontro che viene citato in Sissi 3 venne vinto dagli alleati franco-piemontesi sugli austriaci.