Sissi 3 Conte Karl Ludwig von Grunne nella realtà: censurato

I fan di Sissi 3, la sesta stagione dell’acclamata serie tedesca in onda in queste sere su Canale 5, hanno fatto un piacevole scoperta in queste puntate. È infatti tornato, dopo essere stato nel cast della prima stagione, il personaggio del conte Karl Ludwig von Grunne, interpretato da David Korbmann. Importante nobile austriaco, Grunne è un fido collaboratore di Franz, l’imperatore, anche se in questa stagione si scopre essere un agitatore politico, sempre più lontano dalle idee del kaiser. Sissi è ovviamente una serie ispirata a fatti storici realmente accaduti e molti dei personaggi dello show sono esistiti nella realtà. È però anche vero che lo show creato da Sven Bohse e scritto da Andreas Gutzeit, Elena Hell e Robert Krause si prende davvero tante libertà, rispetto alla Storia con la “s” maiuscola. Anche il personaggio di Karl Ludwig von Grunne è esistito veramente, ma è una figura molto diversa rispetto a quella che appare in Sissi. A partire dall’età: l’attore David Korbmann ha oggi 38 anni, ma il vero personaggio che interpreta, al momento degli eventi narrati nella serie, ne aveva circa 60. Karl Ludwig von Grunne era effettivamente un conte, primo figlio maschio del conte Filippo Ferdinando von Grunne-Pinchart: aveva una sorella maggiore di tre anni, Rosalie, e una minore di due, Zoe. Era nato nel 1808, quando suo padre aveva già 46 anni e la madre – la baronessa Rosalie van der Feltz – ne aveva 29. Quest’ultima è poi morta quando von Grunne era ancora piccolissimo, nel 1811, mentre il padre è vissuto fino al 1854. All’età di 20 anni, nel 1828, il vero Karl Ludwig von Grunne raccontato in Sissi 3 si unì al reggimento di ulani (una prestigiosa unità di cavalleria leggera dell’esercito austro-ungarico) comandato dal padre. Fece rapidamente carriera, fino ad arrivare al ruolo di colonnello e diventando una figura molto influente a corte, soprattutto nei confronti di Franz Josef, il futuro imperatore, che era più giovane di lui di 22 anni. Quando Franz Josef salì al trono, il personaggio interpretato da David Korbmann in Sissi 3 venne nominato a capo della cancelleria militare. La sua carriera venne però compressa dalla sconfitta dell’Austria nella Seconda Guerra d’Indipendenza italiana, nel 1859. La colpa della disfatta venne infatti imputata soprattutto al suo comando, e l’imperatore Franz Josef sollevò il conte dai suoi incarichi militari. In compenso, lo nominò Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine di Santo Stefano, un’importante riconoscimento onorifico.

Sissi 3 che fine fa il conte Karl Ludwig von Grunne

Von Grunne proseguì come la sua carriera nell’esercito, e nel 1964 divenne generale di cavalleria, per poi venire nominato l’anno seguente a capo del I Reggimento degli Ulani. Dal 1875, però, a causa dell’età e del suo stato di salute, si ritirò dalla scena pubblica, pur restando profondamente legato a Franz Josef e a suo figlio Rudolf, che lo vennero spesso a trovare. Karl Ludwig von Grunne era sposato dal 1831 con la contessa Caroline di Trauttmansdorff-Weinsberg, da cui aveva avuto tre figlie femmine e due maschi: Philipp e Rudolf seguirono entrambi la carriera militare, come da tradizione di famiglia. Von Grunne morì infine nel 1884 di vecchiaia. Si può dunque dire che per il personaggio interpretato da David Korbmann ha subito una bella censura sia sull’età che sull’incapacità militare.